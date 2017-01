Al mal tiempo le pone

ALDO MAGALLANES

En estos días en los que México atraviesa por dificultades como el "gasolinazo" y la tensa relación con Donald Trump, la actriz y conductora ha hecho suyo el famoso dicho: "Al mal tiempo, buena cara".

"No es fácil tener tantos cambios a la vez, sin embargo, opto por ver la posibilidad de afrontar estos retos que estamos pasando; creo que son una invitación bastante clara para cambiar nuestras fuentes de energía. Tenemos que transformarnos de una u otra manera.

"No digo que los ajustes que estamos viviendo estén bien y menos por los robos o saqueos que nos han hecho al pueblo, sin embargo, me estoy ajustando como muchos mexicanos y sigo adelante por convicción propia y con una sonrisa", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Claudia informó que este año lo arranca de la mejor manera… en TV Azteca y con la titularidad del programa infantil Grandes chicos que se estrenará mañana domingo por Azteca 13 en punto de las 21:00 horas.

"Estoy muy emocionada, contenta y agradecida con este bello proyecto. Es hermoso trabajar con infantes, conocerlos, gozar de su inteligencia. Lo voy a disfrutar mucho y creo así será con los televidentes", comentó.

De acuerdo con Lizaldi, Grandes chicos es la versión mexicana de Little Big Shots, con un formato ágil y divertido. Durante seis semanas desfilarán 10 niños por emisión, los cuales mostrarán sus capacidades, dones y ocurrencias.

"Yo voy a entrevistar a cada pequeño, y enseguida se irán a un escenario avalado con una gran producción y que además gira. Ahí, nos presumirán sus talentos deportivos, actorales, musicales, de artes escénicas o bien habilidades congnitivas", sostuvo.

Mientras se dirigía a su casa en la Ciudad de México, Claudia Lizaldi dio a conocer que el programa no será un reality show y se alejará de formatos como La Academia Kids.

"Aquí no habrá ganadores ni perdedores, no es concurso. Se trata de que la gente atestigüe el talento de estos niños que no sólo serán mexicanos también tendremos de otras naciones, algo que será lindo porque evidenciará que podemos todos ser hermanos en un mismo escenario", aclaró.

Sobre su ingreso a la Televisora del Ajusco, la nacida un 19 de agosto dijo que le agradece a los directivos que la hayan tomado en cuenta para Grandes chicos.

"Tenemos ya otros proyectos, estamos en pláticas. Ha sido una fortuna que me seleccionaran en ésta su nueva aventura televisiva que estoy seguir→ a será todo un éxito y qué mejor que se dé ahora que celebro 19 años de carrera", expresó.

Por otro lado, la artista informó que realiza varias actividades profesionales sin descuidar su labor más importante en el mundo, la de ser madre.

"Seguimos con mi sitio web de Madre natural, en la comunidad de Facebook de éste ya tenemos dos millones de seguidores y al mes recibimos cerca de un millón de visitas. Estoy por estrenar dos películas y la segunda temporada de Fábrica de garra", explicó.