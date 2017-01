Los consulados 'te tratan de la ch…'

TORREÓN, COAH.-

DUDAN DEL APOYO QUE PUEDAN RECIBIR DEL GOBIERNO MEXICANO EN EU

Mexicanos que residen en Estados Unidos, se sienten desprotegidos, ante las amenazas del presidente Donald Trump y la pasividad de las autoridades mexicanas.

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto anunció que los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en defensorías de los derechos de los migrantes, este es uno de los espacios en el que los connacionales, aseguran no reciben buen trato.

"Los consulados cómo nos van a dar el apoyo, si cuando uno va a tramitar un documento te tratan de la ch… aquí no tienes un trato cordial, cuando entras al consulado te ven y te tratan como si fueras un ignorante, como si no supieras nada, por eso ¿qué apoyo va a tener uno en un consulado Mexicano? El apoyo que nos dan es cuando te mueres, 4 mil dólares para que te trasladen", dice Luis García, quien reside en Carolina del Norte.

Comenta que los paisanos se encuentran a la expectativa de las reformas que haga el presidente republicano, pues algunos beneficios legales como lo son "la acción diferida", en donde se da algunos beneficios a los inmigrantes que cubren determinados requisitos, entre ellos que no pueden ser deportados; los "soñadores", que son los hijos de migrantes que llegaron de niños, tienen permiso para estudiar y trabajar, entre otros, que los protege de la deportación, les otorga permiso para vivir, estudiar o laborar en aquel país, así como acceso a beneficios.

"Estamos observando cada discurso, cada acción que hace este hombre, nos estamos preparando para defendernos legalmente".

Incluso, comenta que hay una estación de radio en la que diariamente se dedica una hora a hablar de los derechos que tienen y a dar recomendaciones de cómo actuar en caso de que los quieran deportar.

Por su parte Juan González, quien reside en Texas, coincide con Luis García, al señalar que los consulados no son los mejores defensores de los migrantes, pero tienen esperanzas que para hacerle frente a la "amenaza" que representa el republicano, las cosas cambien.

"Esperemos que ahora sí se nos de apoyo por parte del Gobierno Mexicano, porque no sólo lo necesitamos nosotros, ahorita todos debemos hacer un frente común contra Trump". Por su parte, Alicia Flores, quien reside en Carolina del Norte, dice que se ha creado un ambiente hostil, los mexicanos y en general los latinos, son más fuertes que eso y sabrán salir adelante. "Somos más fuertes que un muro, un muro no va a ocasionar que abandonemos nuestros sueños, no vamos a permitir que las decisiones de este ser (Trump) pongan un muro en nuestra mente, en nuestro ser, ni en nuestro ánimo, seguiremos luchando".