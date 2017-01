Hay que negociar, no entregarse: Slim

CIUDAD DE MÉXICO.-

'TRUMP NO ES TERMINATOR ES NEGOTIATOR', BROMEó EL MAGNATE

El empresario mexicano Carlos Slim afirmó que el mejor muro fronterizo es "generar oportunidades de empleo" y cuestionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por plantear "utopías regresivas" con sus políticas proteccionistas.

"La mejor barda son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo en México", apuntó en rueda de prensa.

"Trump busca un regreso al pasado. Como diría un amigo, 'utopías regresivas' al pasado, a la exitosa sociedad industrial del pasado americano", señaló el hombre más rico de México.

Aseguró que México es el mejor socio de Estados Unidos y el más complementario.

Carlos Slim calificó al presidente de Estados Unidos como "un gran negociador" y dijo que todas sus ideas están expresadas en su libro "Crippled America: How to Make America Great Again" y en sus compromisos de campaña.

"Trump no es Terminator, es Negotiator", dijo.

En conferencia de prensa, el empresario mexicano destacó que la unidad nacional vista en los últimos días, a raíz de los acontecimientos en Estados Unidos, "es la más sorprendente que he visto en mi vida".

"No cabe duda de que unidos somos más fuertes, en estas negociaciones donde me da la impresión de que está más de nuestro lado, tengamos una posición de fuerza, sin enojarnos, pero sin entregarnos", expresó.

En ese sentido, Slim Helú aseguró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay que mostrarle la importancia de que produzca más en México, por la ventana que el país ofrece, ya que hay buenos trabajadores.

En su opinión, Trump busca un regreso al pasado, "como diría un amigo, utopías regresivas al pasado, a la exitosa sociedad industrial del pasado americano". Yo lo conocí más (a Trump) leyendo el libro y no lo he acabado", remató.

Respecto a la propuesta de muro fronterizo del gobierno estadounidense, el empresario mexicano destacó que "la mejor barda" son las inversiones, la actividad económica y oportunidades de empleo en México, pues la gente se va por falta de oportunidades.

Señaló que no hay relación más larga y estrecha que con la Unión Americana, "que entienda (Trump) que lo que más le conviene es hacer una asociación económica con México".

Tras descartarse como candidato a la presidencia de México en 2018, ya que su vocación es ser empresario, Slim Helú expresó que México es el mejor socio de Estados Unidos y calificó como un error el llamado a boicotear a las empresas estadounidenses, ya que dan empleo a mexicanos.

CONSUMIR EN MÉXICO

En ese sentido, llamó a consumir lo que se produce en México, sin importar de qué país procedan dichas empresas, y apoyarlas para que sigan invirtiendo en suelo mexicano.

También dijo que hay que volcarse al desarrollo de la economía interna de México, no frenarla, sino impulsar mediante el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el Estado de derecho.

Recordó que en la década de los ochenta "nos atendimos a eso, pero después se enfocó al sector externo, ha funcionado, han crecido mucho las exportaciones, está bien, pero es muy importante no frenar el desarrollo de la economía interna".