Verdades y Rumores

Todo parece indicar que en la boleta electoral del 4 de junio próximo habrá cuatro candidatos a la gubernatura abanderados por partidos políticos y dos por la vía independiente, esto luego de que el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado anunciara que no van a postular a nadie y que el PRD terminara por sepultar a piedra y lodo su alianza de agua y aceite con el PAN. Así las cosas, lo más probable es que veamos en la boleta a Guillermo Anaya por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila que busca la alternancia, que está encabezada por Acción Nacional e integrada también por la UDC, el PPC y Encuentro Social. Según los conocedores del ambiente electorero, la UDC y el PPC aportarán al calefacto del PAN votos en municipios en donde los blanquiazules no ganan ni compitiendo solos.

Por ejemplo, en Acuña, y municipios aledaños, en donde existe una fuerte presencia udecista gracias a Evaristo Lenin Pérez. O en Matamoros, Viesca y San Pedro, en donde el partido de Jesús Contreras Pacheco, exaliado del PRI, ha crecido sobre todo en la base campesina y popular incluso al grado de pelear en estructura con el tricolor. De Encuentro Social se dice que su presencia es más bien marginal aunque jala algunos liderazgos de la derecha saltillense. Por la alianza sin nombre aún que encabeza el PRI a un lado la chiquillada del Verde, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente, Joven, PRC y PCP, quien se perfila es el alcalde con licencia de Torreón, Miguel Riquelme, candidato del gober Rubén que busca la permanencia del régimen. Cuentan los conocedores que don Miguel buscará aplicar una jugada similar a la que desplegó en Torreón en la elección de alcalde, en la que en un escenario muy competido, logró sacar el triunfo sólo gracias a los votos de los partidos satélite del priismo. Por la Morena del Peje todo indica que va el empresario Armando Guadiana, de quien se dice que podría declinar a favor del bloque opositor poco antes de que terminen las campañas. En donde la batalla va a estar dura es en el PRD, ya que se enfrentarán en el proceso interno Mary Telma Guajardo, cercana al moreirismo, y José Natividad de la Cruz, quien hasta hace unos días se mostraba partidario de la alianza con el PAN. Según quien quede como candidato del sol azteca es que se sabrá para qué lado jugará este partido, aunque desde hace años los votos amarillos pintan poco en las elecciones. Por la vía independiente parece seguro que el Corcel Negro, Javier Guerrero, y Lucho Salinas no tendrán problemas para cumplir los requisitos del IEC. Lo interesante va a ser qué papel van a desempeñar en la elección, ya que se dice que Guerrero es más cercano al bloque opositor, mientras que de Lucho se comenta que al final la sangre priista que corre por sus venas terminará por imponerse. Pero más allá de esto, y como era de esperarse, las famosas encuestas están aumentando su circulación, entre ellas las que ordena la Segob, el gobierno de Coahuila y los principales partidos. Unas dan como ganador al PRI, otras al PAN, pero, eso sí, en ambos casos por muy poquito. O sea que todo apunta a que tendremos una contienda muy cerrada y, por lo tanto, muy sucia, tal y como suelen ser las elecciones peleadas. Pero lo que comienza a sonar fuerte es que el PAN nunca había iniciado una campaña con una preferencia tan alta como la que ahora tiene, y el PRI con un desgaste tan notorio, como ahora muestra. Falta ver las armas que uno y otro presentarán.

Como no queriendo la cosa y sin dar muchos detalles, dicen que el procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria le dio un estate quieto al exgober Humberto, luego de que a éste se le soltó la lengua en serio a finales de diciembre y lanzó amenazas prácticamente a medio mundo, con dedicatoria especial a quienes lo siguen acusando de delitos por los que, según él, ya quedó completamente exonerado, y a quienes no lo quieren dejar estar en la boleta para una diputación local, aunque sea por un partido distinto al PRI. Resulta que luego de un largo silencio, que ya se ha hecho costumbre en la Procuraduría, don Homero salió a declarar que en su dependencia tienen abierta una investigación sobre la declaración de un presunto exjefe zeta recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano -sí, ése del que se escapó una vez el Chapo- que aseguró haber pagado al Profe de la Deuda millones de dólares a cambio de que dejaran al grupo criminal operar a sus anchas. La afirmación del procurador sorprende, porque de ser cierta sería la primera vez que indagan algo relacionado con el exmandatario estatal. Los más avezados en estos asuntos jurídico-políticos creen que más allá de la declaración nada va a pasar, ya que el objetivo era mandarle un recordatorio al hermano incómodo del gober Rubén de que aún hay cosas con las cuales pueden armarle un expediente si continúa en plan beligerante. ¿Será?

Quien evidenció su florido lenguaje esta semana fue el titular de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis de Torreón, César del Bosque, cuando fue invitado a la reunión metropolitana de encargados de salud pública que se llevó a cabo en las instalaciones del parque La Esperanza de Gómez Palacio. Y es que al galeno le molestó el hecho de que no se le diera una ubicación exacta del sitio de la reunión, por lo que según lo hizo saber, dio varias vueltas e hizo rodeos hasta dar con las instalaciones del parque, ubicado del otro lado de las vías del ferrocarril. Y con lo cara que está la gasolina, se entiende la molestia, si es que en verdad la paga él y no el erario estatal, como suele ocurrir. El caso es que a su llegada, el doctor Del Bosque hizo saber a todos los presentes que iba “muy encab... ritado” porque no daba con el lugar, y porque lo hicieron caminar y recorrer varias calles y con eso perdió tiempo para llegar puntual a la reunión que por cierto empezó más de media hora después de lo programado. Del Bosque sugirió también a los anfitriones gomezpalatinos que ofrecieran un croquis o “mapita” para llegar más fácilmente. Aunque considerando que es cabeza de una institución de salud, no le viene mal que camine un poco y sirve que pone el ejemplo sobre una recomendación que siempre dan las autoridades sanitarias. O sea, dentro de lo malo, lo menos peor.

Cuentan que la que hizo que toda la bancada del PRI se parara de pestañas esta semana fue nada menos que Leticia Herrera, alcaldesa de Gómez Palacio. Esto durante la última reunión de priistas que tuvo lugar en la Capital de los Alacranes. El motivo del evento solemne con sede en las instalaciones del PRI fue la designación de quien dirigirá al Comité Directivo Estatal del Tricolor. En la reunión estaba presente Daniel Amador Gaxiola, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, y cuentan que doña Leticia fue muy firme al momento de tomar el micrófono exigir -perdón, expresar- que ella merece obtener el CDE del PRI -dicen que lo quiere para su gallo Jorge Mujica. Además arremetió diciendo que es la única que tiene calidad moral para reclamarlo por los resultados electorales de la pasada contienda donde el PRI perdió por primera vez en la historia de Durango la gubernatura. Es más, dicen que aseguró que le dejaba a Gaxiola la presidencia de Gómez Palacio si no toman en serio su propuesta. Pero no se detuvo ahí, apenas iba agarrando vuelo. Según comentan los subagentes, la alcaldesa declaró a los priistas que ella quiere ser la candidata a la gubernatura de Durango para el próximo sexenio por parte del PRI y que si no se lo permiten pudiera considerar contender por cualquier otro partido que, dijo, seguro estará feliz de hacerla su candidata. Dicen que quienes no estarán nunca dispuestos a permitirlo es nada menos que el exgobernador Jorge Herrera Caldera, que no quedó bien parado con el último proceso (deje usted la deuda, las obras mal hechas y esas pequeñeces para el PRI, pues en la cúpula de la grilla lo que cuentan son los votos, cumplir los compromiso y asegurar la nómina). Pero aseguran que el que menos estará de acuerdo es el senador Ismael Hernández Deras, exgobernador fiestero de Durango, y actualmente delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México, entidad que es un gran termómetro y la más importante estadística del tricolor para el proceso electoral de 2018 de en el que se renovará la Presidencia de la República. Se dice que don Ismael pudiera susurrar a los grandes dinosaurios del PRI -y, por no dejar, también al presidente Enrique Peña Nieto- a quién palomear y a quién ponerle tachita. No obstante doña Lety, quien dejó la senaduría para ser hoy la mandamás de Gómez Palacio por segunda ocasión, también tiene grandes contactos y muchos favores que políticos y empresarios de renombre deben no sólo a ella sino a su fallecido padre, don Carlos Herrera y que por lo tanto no dudarán en apoyarla. Habrá que ver como se pone esto.