Medios y gobernantes del mundo salen en defensa de México ante Trump

TORREÓN, COAH.-

Ante la tensión generada por las advertencias del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia México, particularmente en referencia a la construcción del muro en la frontera entre ambos países y la renegociación de acuerdos comerciales, medios y gobernantes del mundo han salido a la defensa de la nación mexicana.

En su editorial de este 27 de enero, el diario español El País destacó la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de cancelar su visita a Washington para reunirse con Trump, como se tenía programado para el próximo 31 de enero.

“La cancelación por parte del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de su visita a Estados Unidos, inicialmente prevista para el próximo martes, es la única respuesta lógica ante la agresividad que el presidente Trump viene manifestando contra su país y sus gentes”, señaló el diario en el editorial.

Advirtió que las políticas migratorias de Trump amparan “una agenda racista y xenófoba de la cual México está siendo la primera víctima” y llamó a Europa y a la comunidad iberoamericana a defender a México.

Por su parte, el diario The Washington Post hizo hoy un llamado al equipo del presidente Donald Trump a acercarse a México para reparar el daño causado en la relación bilateral por la exigencia de pagar el muro y los planes de un impuesto fronterizo.

En su principal editorial institucional titulado “Una Guerra Comercial Que No Necesitamos”, el influyente matutino sostuvo que Estados Unidos no puede darse el lujo de enfrascarse en una guerra comercial innecesaria con su vecino del sur.

“Le tomó a Estados Unidos casi una década recuperarse del caos económico de la última recesión. Una guerra comercial destructora de la riqueza con uno de los socios más cercanos de Estados Unidos amenazaría esa anhelada recuperación”, advirtió.

The Washington Post recordó que después de años de integración económica, Estados Unidos y México han establecido una relación económica y comercial mutuamente valiosa que asciende a más de 1.4 millones de dólares al día.

Asimismo resaltó que México es el segundo mercado para las exportaciones de Estados Unidos y que el comercio bilateral crea riqueza para ambas naciones, así como para empresas, trabajadores y consumidores.

“Todos los cuales serían perjudicados por una guerra comercial”, insistió.

Finalmente y en alusión a las fronteras que separan, el conductor de televisión Connan o'Brien también se refirió, aprovechándose de las redes sociales, al tenso momento que se vive entre México y el país norteamericano.

"Con todas las noticias negativas sobres las relaciones entre Estados Unidos y México, he pensado que debo hacer algo positivo, así que este es el plan: viajaré a la Ciudad de México. Rentaré un estudio de televisión y haré un programa con todo el apoyo de staff, trabajadores y público mexicanos y lo llamaré Connan Without borders: Made in México. Lo grabaré y el episodio saldrá al aire el 1 de marzo", comentó el famoso conductor.

GOBERNANTES DEL MUNDO APOYAN A MÉXICO

Sumado a las advertencias de los medios contra las políticas de Donald Trump, otros gobernantes del mundo se expresaron en distintas ocasiones a lo largo de estos días sobre el polémico muro fronterizo y la revisión de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

En España, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo hoy que "los mexicanos saben que cuentan con el cariño sincero del pueblo español" y que Madrid es contraria a que Estados Unidos imponga trabas al comercio con México o con otros países.

"No somos partidarios, ni en este caso, ni en ningún otro, de poner aranceles. Somos partidarios de que exista la libertad y los contactos entre los pueblos y países que tienen una cercanía geográfica e indudables lazos históricos y culturales", añadió refiriéndose a Estados Unidos y México.

En nombre del Gobierno, el ministro-portavoz pidió a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, que restablezcan su relación desde "el diálogo respetuoso, el entendimiento y la cooperación".

Por su parte, preguntado en específico al respecto sobre el estado actual de la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy deseó que prevalezcan "la sensatez, la cordura y el sentido común" y que las relaciones sean "las mismas que deberemos tener todos con nuestros vecinos".

En alusión también al muro fronterizo y recordando que la capital alemana estuvo dividida por un muro de 1961 a 1989, el alcalde de Berlín Michael Mueller dijo que "nosotros los berlineses sabemos muy bien cuánto sufrimiento provocó la división de un continente, consolidada por alambre de púas y concreto".

Indicó que los habitantes de Berlín "no debemos aceptar con los brazos cruzados que toda nuestra experiencia histórica sea descartada por aquellos a los que en gran medida debemos nuestra libertad, los estadounidenses".

Mueller citó textualmente la famosa exhortación del expresidente estadounidense Ronald Reagan de "derribar" el Muro de Berlín, y pidió a Trump que "no construya este muro".

Al igual que los gobernantes de naciones europeas, los mandatarios de países latinoamericanos han resaltado su hermanamiento con México y le han mostrado su apoyo ante los embates de Trump.

Ayer jueves, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a México "mirar al sur" para construir la unidad, tras el anuncio del magnate estadounidense sobre el muro.

"Hago un llamado a nuestros Hnos (hermanos) mexicanos a mirar más al sur; construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña", tuiteó el presidente Morales.

Asimismo, los presidentes de Colombia y Perú coincidieron el viernes en que el mundo está viviendo un panorama incierto frente a la nueva presidencia de Donald Trump y ambos mandatarios anunciaron que fortalecerán una alianza comercial que mantienen junto a México y Chile.

"Hay nubes inciertas alrededor del mundo y en estos momentos la forma de proceder es reafirmar la solidez interna de los países y también reafirmar la solidez de las alianzas que producen bienestar a nuestras poblaciones", dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos desde la ciudad andina de Arequipa, donde junto a su par peruano Pedro Pablo Kuczynski participó de una reunión junto a sus gabinetes ministeriales.

El colombiano dijo que el jueves habló con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el miércoles con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aunque sin dar detalles de las conversaciones en temas comerciales. Por su parte, Kuczynski afirmó: "estamos viendo un mundo un poco sacudido en este momento y yo creo que es una magnífica oportunidad de mejorar nuestros intercambios comerciales".

Ambos presidentes han propuesto a México y Chile realizar una cumbre virtual previa a su reunión mutua en julio por la Alianza del Pacífico, un bloque económico donde participan los cuatro países que reúnen a más de 200 millones de personas y 40% del PIB regional.