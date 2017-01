Legisladores acuden a Los Pinos, analizarán relación con EU

CIUDAD DE MÉXICO.-

La tarde de este viernes, diputados y senadores se reúnen en la Residencia Oficial de Los Pinos para dialogar sobre los avances de las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país.

Fernando Herrera, líder del PAN en el Senado, enfatizó que son tiempos de unidad y de cerrar filas, “México debe tener una postura de fortaleza, de dignidad, de inteligencia, no se trata de pelearse con Sansón a las patadas, hay que generar una dinámica de David contra Goliat y actuar con inteligencia”.

Consideró “insustituible” el diálogo entre ambos países. “Nosotros estaremos prestos a aconsejar lo que consideremos conveniente”, manifestó.

Enfatizó que México tiene condiciones que lo hacen fuerte e imprescindible para la relación bilateral.

“Venimos a escuchar lo que en detalle les hayan comentado las autoridades norteamericanas a nuestros negociadores y a partir de esa información iniciar un proceso de reflexión para recomendar cuál es el mejor camino a seguir por el gobierno mexicano desde nuestra óptica”, dijo.

La priísta Blanca Alcalá, vicepresidenta del Senado de la República, enfatizó que la Cámara alta tiene una gran responsabilidad al tener como mandato constitucional coadyuvar en los temas de política exterior; “y hoy más que nunca estamos ciertos que más allá de partidos políticos requerimos unidad, estrategia y acciones concretas”.

La panista Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, estableció que es necesaria la unidad. “Más allá de que si hay condiciones para generar unidad, creo que es necesario, es obligado.

“Es un momento complicado para el país, pero en este sentido soy optimista, creo que ante las crisis también podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y podemos encontrar todo lo valioso que tenemos en nuestro país”.

Enfatizó que México es la 15 economía del mundo, que hay 120 millones de mexicanos en el país y 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos más allá de la frontera.

“No es momento de agachar la cabeza, al revés, es momento para ponernos las pilas y trabajar unidos por una causa, dejando las grillas, los partidos y la política a un lado”, asentó.

Marko Cortés, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, advirtió:

“Tenemos grandes diferencias con el Presidente de la República y con su gobierno en materia de economía, en materia de seguridad, tenemos diferencias claras en materia social, pero ante una amenaza externa como ésta todos los mexicanos debemos hacer un frente común, sumar esfuerzos y hacer una sola causa: defender los intereses de México ante cualquier escenario como el que estamos viviendo en materia migratoria, de seguridad y comercial”.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado de la República, subrayó que la unidad nacional debe ser una estrategia que se construye. “A eso venimos nosotros, a contribuir a que se construya una Política de estado para asumir esta crisis por la llegada del gobierno de Trump.

“Es la unidad nacional frente a la estrategia, frente a los propósitos, no frente a las personas, no confundir, no venimos a un acto de adhesión política, venimos a una reunión de trabajo, si es una decisión política nos vamos a salir”, atajó.