El paciente tiene la libertad de irse a donde quiera: IMSS

TORREÓN, COAH.-

Luego de que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, declaró que en el algunos hospitales generales, se brinda atención a derechohabientes del Seguro Social y del ISSSTE, -lo que de alguna manera incide en un colapso-, el delegado estatal del IMSS, Enrique Ramón Orozco Besenthal dijo que “yo no sé si se estén yendo, el paciente tiene la libertad de irse a donde quiera, nosotros tenemos la capacidad de atenderlos”.

Dijo que actualmente, la institución médica registra en promedio un 98 por ciento de abasto medicamento, con los “picos” normales de transporte y muchas veces de tecnología porque no se dan de alta las claves.

“De repente tenemos pacientes que llegan a Urgencias y muchas veces llegan por una incapacidad. Hablo en el caso del Instituto, a veces nos llegan pacientes: ¡me duele, me duele! y lo que quieren es una incapacidad porque no se presentaron a trabajar. El área de Urgencias es un área muy sentida, muy especial, porque tienes pacientes que pueden ser graves pero no urgentes, tienes pacientes que simplemente traen un dolor y no hay necesidad de que estén en urgencias… pero se quieren evitar la consulta”, afirmó.

Orozco Besenthal, expresó que el IMSS a nivel federal implementa el “Triage”, un sistema que permite valorar de forma inmediata al paciente. Divide por colores los padecimientos para brindar una atención rápida, de estados críticos a situaciones menos urgentes.