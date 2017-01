Alzan la voz por México

TORREÓN, COAH.-

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump repitiera que México pagaría el muro fronterizo, algunas celebridades estadounidenses se solidarizaron con los mexicanos y enviaron mensajes en sus cuentas de Twitter en apoyo a los actos de racismo y odio por parte del también empresario.

El actor Rob Schneider, George Takei, Marlon Wayans, el músico Zedd y la agrupación Garbage lanzaron mensajes en solidaridad y unión hacia nuestro país.

El comediante que está casado con una mexicana, escribió en su Twitter que los inmigrantes hacen grande a América.

"¡México nunca debe pagar por el muro! Pero si Canadá desea construir uno, podría lanzar!

Mexico should NEVER pay for the wall!

But if Canada wants to build one, they might pitch in! — Rob Schneider (@RobSchneider) 26 de enero de 2017

Por su parte, el actor George Takei, quien se hizo famoso por su papel de "Hikaru Sulu", el timonel de la nave de estrella Enterprise, en Star Trek, dijo estar de lado de México.

"Estoy del lado de nuestro vecino en este caso".

I'm with our neighbor on this one. https://t.co/vjmX21LYPl — George Takei (@GeorgeTakei) 26 de enero de 2017

El actor Marlon Wayans dice que la idea de un muro es una desgracia para la humanidad.

"Estimados mexicanos y el resto del mundo... Lo siento. Esta idea de un muro es una vergüenza para Estados Unidos y los seres humanos. No es mi Presidente".

Dear Mexicans and the rest of the world... I am so sorry. This idea of a wall is a disgrace to america and humans. He's not my president — marlon wayans (@MarlonWayans) 25 de enero de 2017

El músico Zedd se puso también de nuestro lado, y le dice a Trump, “paga por tu propio muro si tú lo quieres.”

"Ver videos de Trump diciendo que México tendrá que pagar por la pared me enfurece!!!...

Ir a pagar su propia pared si usted lo desea".

Watching videos of Trump saying Mexico will pay for the wall infuriates me!!! ....

Go pay for your own wall if you want it. — Zedd (@Zedd) 26 de enero de 2017

En el caso de Garbage, publicó una imagen junto a un mariachi.

"México México México que amo. Solo quiero que sepas".



MEXICO MEXICO MEXICO

We love you. Just want you to know that. — Garbage (@garbage) 26 de enero de 2017

Conan O'brien grabará en México

El presentador estadounidense, anunció que grabará una edición de su programa en la Ciudad de México con un equipo completamente mexicano, desde el set hasta los camarógrafos e invitados.

"Voy a viajar a la Ciudad de México, rentaré un estudio de televisión y grabaré un episodio del show con la ayuda de staff, equipo, invitados y audiencia mexicana", dijo.