Reclama Trump a México por comercio y seguridad fronteriza

El presidente Donald Trump utilizó este viernes por segundo día consecutivo su cuenta de Twitter para criticar a México.

El mandatario insistió en que México se ha "aprovechado" de EU a través de "enormes déficit comerciales" y "poca ayuda" fronteriza, en plenas tensiones bilaterales por la construcción de un muro entre ambos países.

"México se ha aprovechado de Estados Unidos demasiado tiempo. Déficit comercial gigante y escasa ayuda en la débil frontera debe cambiar AHORA", tuiteó el jefe de Estado.

El tuit del mandatario se produce un día después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelara su visita a Washington tras las presiones de Trump para que sea el vecino del sur quien asuma la factura del costo del muro.

Durante su primera semana en la Casa Blanca, Trump ordenó la construcción inmediata de ese muro a lo largo de la frontera con México y analiza imponer un arancel de 20% a las importaciones de ese país para financiar su construcción, que según legisladores republicanos podría tener un costo de 15,000 millones de dólares.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!