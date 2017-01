Tampoco 'funciona' el banco de sangre

EL SIGLO DE TORREÓN

A la falta de insumos y medicamentos que persiste en el Hospital General de Torreón, ayer se sumó la falta de servicio en el Banco de Sangre, según denunciaron algunos usuarios.

Ruth González, madre de una joven de 26 años que tiene programada su cesárea para el próximo martes, dijo que la situación en el nosocomio es crítica.

"El doctor me da la hoja y me dice que haga una cita para los donadores, pero me dicen que no hay citas, en sí no hay nada... ya pregunté por fuera y la unidad me sale a mil 700 pesos y para que me la puedan vender, tengo que llevar un donante, está muy mal, ¿dónde está el dinero que supuestamente se deja para la salud?, en el hospital no tienen ni jeringas, voy a ver qué empeño, es mi hija, y al que le duele, le duele", afirmó.

Por su parte, Javier Quintero Guridi, fundador de Donadores Laguna denunció publicamente había recibido por lo menos cuatro quejas de usuarios del nosocomio relacionadas con la falta de servicio en el Banco de Sangre.

Hasta ayer, el área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, dijo no tener información al respecto.

Del Hospital pidieron ayuda a Donadores Laguna, ayer.

El siglo de torreòn / Ramòn Sotomayor