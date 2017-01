Denuncian falta de servicio en Banco de Sangre del Hospital General de Torreón

TORREÓN, COAH.-

Esta tarde, el Banco de Sangre del Hospital General de Torreón, nuevamente se quedó sin servicio, según denunciaron algunos usuarios. A esta problemática, se suma la falta de insumos y medicamentos que persiste en el Hospital General de Torreón y en nosocomios de los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro.

Ruth González, madre de una joven de 26 años que tiene programada su cesárea para el próximo martes, aseguró que la situación en el nosocomio es crítica.

“El doctor me da la hoja y me dice que haga una cita para los donadores pero me dicen que no hay citas, en sí no hay nada... ya pregunté por fuera y la unidad me sale a mil 700 pesos y para que me la puedan vender, tengo que llevar un donante, está muy mal, ¿Dónde está el dinero que supuestamente se deja para la salud?, en el hospital no tienen ni jeringas, voy a ver qué empeño, es mi hija, y al que le duele, le duele. Trae diez de hemoglobina”, afirmó con molestia la mujer.

Por su parte, Javier Quintero Guridi, fundador de Donadores Laguna denunció públicamente que hasta hoy por la tarde, había recibido por lo menos cuatro quejas de usuarios del nosocomio relacionadas con la falta de servicio en el Banco de Sangre.

"La cosa es grave, estamos viendo un desabasto en absoluto en cuanto a bancos de sangre... esto se suma a la situación regional, a los paros. Quiero recalcar que este hospital no ha cerrado por el apoyo que se vino gracias a la ciudadanía que empezó a llevar medicamentos, pero bien quedamos y dijimos que no iba a ser permanente, que la responsabilidad era del Gobierno del estado, de surtir el medicamento", detalló.

Por el momento, el área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, dijo no tener información al respecto.

Cabe señalar, que apenas en diciembre del año pasado, el Hospital General de Torreón atravesó por una situación similar pues se reportaba que no había bolsas para el almacenamiento de la sangre, ni tampoco los insumos mínimos para analizar las unidades.