Pendiente, investigación sobre empresas 'fantasma' en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Sin ahondar en los temas, Homero Ramos Gloria, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila, aseguró que se mantiene abierta una carpeta de investigación por el caso de la contratación de presuntas empresas "fantasma"; dado a conocer por un medio de comunicación de circulación nacional.

Evasivo, el funcionario estatal confirmó que María Esther Monsiváis Guajardo no ha rendido declaración alguna, en torno a la investigación que realizan las autoridades de procuración de justicia.

“Tenemos una carpeta abierta”, fue lo que respondió Ramos Gloria al preguntarle la existencia de alguna investigación en torno a las empresas "fantasma" en Coahuila.

Respecto a si se ha tomado declaración alguna a María Esther Monsiváis Guajardo, exsecretaria de Infraestructura y Transporte, el funcionario estatal respondió: “vamos a esperar primero qué resultados tiene la carpeta de investigación, los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público y las solicitudes de información a las diferentes dependencias”.

Cuestionado sobre si existe colaboración con la Auditoria Superior del Estado, Ramos Gloria manifestó “claro que sí.”

Como recordará, a finales del 2016 el Grupo Reforma dio a conocer a través de un trabajo periodístico la presunta existencia de contratos millonarios con empresas "fantasma", entre ellas una que se fue ligada a la entonces titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis. Dicha empresa denominada Rivera Álamo recibió contratos por 24 millones de pesos.

Para el pasado 07 de noviembre, Monsiváis Galindo emitió un comunicado que decía: “Con la convicción de que no he cometido falta alguna, he tomado la decisión de separarme del cargo de secretaria de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Coahuila”.

Han transcurrido dos meses desde que se separó de su cargo y aún no se han dado a conocer avances concretos de la carpeta de investigación.