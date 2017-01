Cuestionan muro en frontera

SALTILLO, COAH.-

Aseguran que no se impedirá el trasiego de drogas y el paso de migrantes

El muro fronterizo con México que mandó a construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado cuestionamientos de autoridades mexicanas, defensores de Derechos Humanos y de los migrantes. Aseguran que "de nada servirá" para evitar el trasiego de drogas y de los migrantes.

'es una jalada'

Para Fernando Purón Johnston, presidente municipal de Piedras Negras la construcción del muro no es la solución para los problemas de tráfico de droga o de ingreso de migrantes hacia los Estados Unidos, pues actualmente existe un muro en la vecina ciudad de Eagle Pass y eso no ha impedido el tráfico de droga y tránsito de indocumentados hacia la Unión Americana. Inclusive lo calificó como una "jalada".

"Esos paquetes que ustedes vieron ahorita, no son los que les venden a los narcomenudistas aquí. Están empaquetados así porque van para Estados Unidos y aquí en Eagle Pass sí hay un muro, ¿de qué sirve el muro? De nada", señaló Purón Johnston en relación a las seis toneladas de enervantes destruidos la mañana de ayer miércoles.

Relató que en una visita en las instalaciones del recinto de Union Pacific, donde se abren las compuertas del muro para que ingrese el tren, presenció que debajo de las vigas del puente del ferrocarril que atraviesa el río Bravo, observó a ocho aspirantes a ingresar a Estados Unidos, quienes pasaron por debajo del puente del ferrocarril cuando se abrieron las compuertas. Por ello considera no sirve el muro.

"Aquí ya hay un muro y no sirve pa nada. Al que le ha de haber servido es a la empresa que lo hizo, que cobró por hacerlo. Pero si realmente se quisiera hacer lago contra la delincuencia, o contra estos temas migratorios, yo creo que hay otros mecanismos más eficientes que el de simplemente construir un muro", manifestó el alcalde de Piedras Negras.

El servidor público refirió que en Piedras Negras se construyen puentes, e inclusive habló de la doble vía del ferrocarril y no muros. Indicó que cada quien haga lo que crea que es mejor y que ojalá funcione; aunque puntualizó que infortunadamente hay decisiones que se toman en otros lados y que repercuten acá.

"Si el muro jalara, esa droga que hoy quemamos, no la hubiéramos quemado. Si el muro jalara, los migrantes que descubrimos hace unos días en una casa de seguridad no estuvieran en Piedras Negras porque aquí hay muro. Eso del muro es una 'jalada', aquí no sirve. Quien dude que venga a Piedras Negras, vea la droga que incineramos, esa droga va para Estados Unidos con todo y el muro aquí; por eso es una 'jalada'", precisó Fernando Purón.

'Discriminación'

Las acciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos caen en la discriminación hacia los inmigrantes no sólo mexicanos sino de otras nacionales, que más que terminar con un supuesto "problema" podría poner en jaque a la nación, comentó Antonio Esparza, responsable de Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi en Torreón. Además, el Centro que ha trabajado de la mano con la Casa de Día para Migrantes Jesús Torres Fraire, prevé una gran cantidad de personas deportadas, fenómeno que México no está preparado para enfrentar.

"Será mucha deportación, eso es preocupante porque el Gobierno Mexicano no está preparado para eso, lo único que dijo el presidente Enrique Peña Nieto es que lo hagan ordenadamente, pero eso es como estar aceptando que los van a regresar y esa no es la situación, el Gobierno Mexicano debe tener una posición mucho más radical en ese sentido", recalcó Esparza.

Y es que de acuerdo con el responsable del Centro de Derechos Humanos, la política de Trump en su afán nacionalista, culpa de todos sus problemas a la migración, "eso evidentemente es falso, porque la migración lo que le hace es un aporte muy importante a la economía, a la cultura y a la vida propia de Estados Unidos".

"Son gente, la mexicana y de otras nacionalidades, las que están aportando al país entonces lo que debería de hacer es hacer una ley en donde puedan caber estas personas, una amnistía como ha habido en muchas otras ocasiones, en donde se documenta adecuadamente y donde se le dé legalidad a la estancia de ellos", propone Esparza.

No será el primero

La Casa del Migrante en Saltillo manifestó que de consolidarse, éste no sería el primer muro, pues entre ambos países ya existen varios; además de que aún no ha sido aprobado por el Senado de Estados Unidos.

El director del albergue, Alberto Xicoténcatl, manifestó que el discurso del ejecutivo estadounidense, ha sido demagógico y ha generado polémica en ambos países.

"El discurso sólo crea psicosis por algo que ya existe, pues la mayor parte del territorio ya tiene un muro, los cuales no son sólo de paredes altas, pues si una persona llega a pasar esa pared, kilómetros más adelante se topa con otra, pues hay espacios hasta con tres muros", explicó.

Indicó que probablemente, el presidente está contemplando la construcción de uno más estético, sin embargo, es dudoso asegurar que éste podría ser concluido en cuatro años.

Añadió que además de que éste aún no ha sido aprobado por el Senado de Estados Unidos, tendría que asignarse una partida millonaria especial.