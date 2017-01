Da a luz en casa por presunto rechazo

FUE AUXILIADA EN EL PARTO POR SUS FAMILIARES

Una derechohabiente de la clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Gómez Palacio, dio a luz en su vivienda luego de acudir con dolores de parto por más de cuatro veces a la clínica y no ser atendida por no tener la dilatación suficiente

La madre de la paciente, Mayela García González señaló que el pasado lunes, su hija Patricia de la Torre García, de 18 años de edad, empezó a presentar contracciones y al ser grande su molestia, decidió acudir a la clínica del Seguro Social que le corresponde.

La madre destacó que todo el día presentó los dolores de parto, pero el personal médico no la ingresó por la poca dilatación que había presentado; la última ocasión que acudieron a la clínica, fue a las 11:50 de la noche y de igual forma, Patricia tuvo que regresar a su hogar.

"Le dijeron que todavía no y que no tenía la dilatación, le dijeron que se fuera y que regresara después y hubo algo de prepotencia de la doctora encargada, pero no de las enfermeras, y no la quisieron atender", apuntó Mayela.

Detalló que al llegar a casa, su hija pidió ir al baño, pero estando acostada en su cama, vieron que estaba por dar a luz.

La joven tuvo el alumbramiento en su casa y fue auxiliada por sus padres y otros familiares; una de ellas tenía conocimientos de primeros auxilios y ayudó al parto y la primera atención de la pequeña. La bebé y la madre ya se encuentran en observación.

"Los tienen en observación por las condiciones en las que ocurrieron las cosas y por el cordón umbilical porque hay que cuidar que no se vaya a infectar, pero parecer ser que todo va bien, ya las atendieron", apuntó la madre de la joven.

Respecto al caso, el director del hospital, Abelardo Arias Hernández señaló que ingresó en tres ocasiones únicamente y que la última revisión fue a las 22 horas, además de que el trabajo de parto se alargó por ser primigesta, por lo que se le indicó que debía ir a caminar sólo un par de horas; sin embargo, se fue a su vivienda y ahí se desencadenó la labor de parto.

Indicó que únicamente se le indicó caminar para acelerar el trabajo de parto y que se tienen los registros de la atención que se le brindó en cada ocasión que acudió, pero no debió ir a su casa.

