'Del coro quedaron sólo los recuerdos'

A 53 días de su inauguración, padres de familia denuncian la falta de opciones para los menores al interior del Complejo Cultural La Jabonera, y aseguran que el lugar sólo fue inaugurado para la foto más no para su funcionamiento.

Miguel Bautista, padre de dos pequeños integrantes del coro que amenizó el evento inaugural, señaló que las promesas que les hicieron las autoridades municipales durante meses a los menores que enfrentaron duras prácticas en lugares improvisados, no se cumplieron, por lo que el coro se desintegró.

"A nuestros hijos los escogieron y los estuvieron enseñando por más de medio año para la inauguración porque iba a ser un coro. Ese medio año fue un calvario porque los traían en saloncitos pequeños en donde estaba la alberca, donde entrenaban basquet bol, con todas las incomodidades, siempre diciéndoles que cuando inauguraran todo sería distinto".

Y así fue. Los pequeños se desintegraron y de aquel coro quedaron sólo los recuerdos.

"No hay nada porque como no hay instalaciones, dijeron que habría salones donde les iban a dar guitarras, canto, no hay nada porque no hay voluntad, y como ya se cumplió el requisito que era salir en la foto", dijo molesto.

En un recorrido realizado, El Siglo corroboró lo denunciado por el padre de familia. La recepcionista, mencionó que en el lugar únicamente se ofrecen clases de escultura, pintura y hip hop.

"Va haber guitarra, danza folclórica, batería, coro, jazz, fitness y ballet… todavía no saben cuándo", dijo la empleada.

La molestia es mayor, debido a la inversión que se aplicó en dicho lugar que dice podría convertirse en un "elefante blanco".

"Sí está muy amplio y todo, pero no se utiliza para lo que verdaderamente prometieron, para atender a esos niños de las colonias consideradas como peligrosas", dijo don Miguel, quien confía en que el coro se vuelva a conformar para atender a sus hijos.