Lo lamenta, pero no cancela viaje

El presidente Enrique Peña reprobó anoche la decisión de Donald Trump de iniciar la construcción de un muro en la frontera, pero la cita con el Presidente de EU no se cancela.

"Lamento y repruebo la decisión de EU de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide.

"México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", manifestó en un mensaje transmitido por redes sociales.

Explicó que, tras escuchar el reporte final de los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, que se encuentran en Washington en conversaciones con el gobierno de Trump, y previa consulta al Senado y con la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), tomará las siguientes decisiones en la relación con Estados Unidos.

El mandatario ordenó que los 50 consulados de México en EU se conviertan en defensorías de los migrantes. Peña Nieto advirtió: "Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar ahí debe estar su país", asentó.

Llamó a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos para respaldar y apoyar las acciones promigrantes.

El secretario de Agricultura, José Calzada, fue el único integrante del Gabinete que expresó ayer su inconformidad ante el anuncio del republicano .

"El Muro propuesto por Trump es una ofensa. A ese país lo quieren aislar. Es una oportunidad para demostrar la grandeza de México", dijo en sus cuentas de redes sociales.

Especialistas coincidieron que la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump debió esperar más tiempo antes de ser agendada, hasta que los equipos de ambos gobiernos establecieran contacto y no programar las reuniones de manera consecutiva e indicaron que aún es "prematuro" determinar si se debe o no cancelar el encuentro entre los dos mandatarios.

Enrique Berruga Filloy, representante permanente de México ante la ONU de 2003 a 2007, dijo que la cancelación del encuentro de Peña Nieto con su homólogo dependerá de los resultados que arroje la visita a EU de los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, si hubo negociaciones que favorezcan a México para continuar con la reunión, de lo contrario cancelarlo pues "no tiene caso irse a exponer a una situación desagradable, tirante y a lo mejor hasta contraproducente, va a depender mucho de lo que exploren el canciller y el secretario Guajardo".

Mientras, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, llamó a no caer en el temor ni en la desesperanza frente a la orden ejecutiva del presidente estadounidense de construir un muro fronterizo, o a la renegociación o final del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN).

Consideró que el muro convendrá a México puesto que así le será más difícil a los traficantes ingresar armas a nuestro país.

Por su parte, el excanciller Jorge Castañeda dijo que Peña Nieto debería cancelar el encuentro que tiene previsto para el martes con Donald Trump mientras no existan las condiciones adecuadas para la cita.

En tanto, Carlos López Portillo, académico de la Universidad Panamericana, consideró que la visita que planea realizar el presidente Peña Nieto a Washington es muy apresurada y que se necesita tiempo para poder encontrar una estrategia donde se conciba una negociación acorde a la situación bilateral en estos momentos.

