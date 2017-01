Causó alarma amenaza a plantel de Torreón

TORREÓN, COAH.-

El mensaje que se difundió en redes sociales sobre una supuesta amenaza en contra de alumnos del Colegio de Bachilleres de Coahuila de Torreón, causó preocupación entre maestros y padres de familia. Al menos, así fue en una secundaria general ubicada en la colonia Fidel Velázquez en donde a primeras horas de este miércoles, el plantel comenzó a recibir llamadas telefónicas de los tutores de los estudiantes para saber si el mensaje difundido presuntamente por “Legión Holk” era verídico. Incluso, algunos profesores, dijeron que se enteraron por los propios jóvenes de secundaria que se habían percatado de la situación a través de la página de Facebook, desde un día antes.

“Se amenazaron a los Cobac, pero en Torreón hay cinco, nosotros nada más les prestamos las instalaciones en el turno vespertino porque no tienen una escuela propiamente, los papás nos estuvieron llamando para ver qué pasaba pero pues el mensaje no especificaba en cuál de todos los Cobac, no era concreto”, dijeron los docentes.

A través de Facebook, el Cobac Torreón, envió un mensaje: “Buenas noches estimados alumnos y comunidad educativa, de la manera más atenta se les invita a conservar la calma ante la exposición de publicaciones que amedranten la integridad de alumnos y personal, las autoridades ya están informadas de la situación y se están tomando las medidas necesarias que permitan garantizar la seguridad de todos los miembros de nuestra institución”.

Por su parte, la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Coahuila, aseguró que hoy mismo se tomaron algunas acciones y que todo estaba bajo control. “Causa alarma por como están las cosas, tenemos instrucciones y la encomienda es de no menospreciar ningún incidente, por muy descabellado que parezca, no podemos desestimar nada”, dijo Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos.