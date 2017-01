Adriana Fonseca denuncia racismo en casting

CIUDAD DE MÉXICO.-

La actriz compartió un video en donde narra entre lágrimas una prueba para un comercial en EU

La actriz Adriana Fonseca dio a conocer en sus redes sociales que sufrió discriminación y racismo en un casting en Estados Unidos por su acento latino.

Entre lágrimas, Fonseca narró en video la experiencia que vivió al presentarse a una prueba para un comercial.

"Les abro mi corazón, hoy viví una de las experiencias más fuertes en mi carrera. Tenía un casting para un comercial, con algunas líneas en inglés, las cuales preparé... El señor de la cámara me pidió dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis líneas y enfrente de mucha gente me dijo que tenía "thick accent" claro cómo no, mi nombre en estilo gringo esta difícil, pero ni siquiera me escuchó decir las líneas", escribió además en Instagram.

Fonseca añadió que no se vale humillar y ser racista. "Yo soy más fuerte y con más razón, luchando y preparándome más, soy guerrera; pero sí necesitamos un mundo mejor. #forabetterworld".

En el video, Fonseca dijo que no trataba de mostrarse como una víctima, pero expresó que le daba mucha tristeza que en esta época siga habiendo racismo como el que vivió.

Señaló que la persona que la sacó del casting la trató de una manera muy humillante.

"Yo soy más fuerte y con más razón, luchando y preparándome más, soy guerrera; pero sí necesitamos un mundo mejor". — Adriana Fonseca