Poco a poco comienzan a desentrañarse los detalles de la decisión que provocó la muina del senador con licencia Luis Fernando Salazar, quien ha fumado ya la pipa de la paz con el virtual candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya. Nuestros subagentes disfrazados de tazas de café nos reportan el Hooligan habló de traición porque efectivamente él se sintió traicionado por el pastor nacional blanquiazul, Ricardo Anaya. Según dicen, hace meses Salazar estaba más que convencido de contender por la alcaldía de Torreón, incluso aunque fuera la de un año con opción a reelegirse otros tres. Sin embargo, comenzó a repensar su decisión cuando sus cuates de bancada le dijeron que bien pudiera lanzarse por la Silla Máxima de Coahuila. Luego del triunfo panista en las elecciones de junio de 2016, en donde él tuvo su contribución en Tamaulipas, los gobernadores electos le calentaron la cabeza con que él, y sólo él, debería ser el ungido.

No obstante, dicen que no fue sino hasta que don Ricardo le aseguró que él “sería el mejor candidato” que el Hooligan cambió de opinión y se apuntó para la carrera por la gubernatura. Incluso, se dice que hasta hubo promesa de que aunque las encuestas no le favorecieran del todo, podría ser el abanderado. Pero, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué Salazar no fue el “mejor candidato”? Según los subagentes, en las cúpulas del partido hubo un acuerdo entre el jefe nacional y el principal patrocinador de Memo Anaya, es decir, Rafael Moreno Valle, gober de Puebla. Como se sabe, tanto don Ricardo como don Rafael suspiran muy fuerte por ser el abanderado blanquiazul para la presidencia de la República y que uno de los varios acuerdos para frenar el fuego amigo, por el momento, y parar las aspiraciones de Margarita Zavala, fue conceder a don Memo la candidatura en Coahuila. Tal vez a esto se refería el Hooligan cuando habló de la “mafia en el poder”, frase tan propia de López Obrador, mejor conocido como el Eterno Candidato. A propósito del Peje, los subagentes también hablan de un acercamiento de este personaje con Salazar, a quien le ofreció abanderar la causa de Morena convirtiéndose en el candidato en lugar de Armando Guadiana. Dicen incluso que no fue el único ofrecimiento que recibió, ya que se menciona que también el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado anduvo coqueteando con el senador licenciado, quien decidió mejor quedarse en el PAN luego de convencerse de que no iba a ganar como candidato de cualquiera de los dos partidos, pero sí hubiera podido hacer perder al blanquiazul o, al menos, ponerse en el blanco de las culpas si eso llegase a ocurrir. Habrá que ver si ahora en verdad se suma a la campaña de don Memo.

***

Dicen que el PRI ha hecho hasta lo imposible por impedir o desbaratar la coalición opositora que armó el PAN con los otros partidos que escapan de la esfera del moreirismo. Los subagentes vestidos de matracas tricolores comentan que durante los recorridos previos al arranque de las precampañas que realizó el delfín Miguel Riquelme en el norte de Coahuila, el operador número uno del régimen, David Aguillón, hacía una ruta paralela para seducir a actores de la oposición antes de que llegaran los panistas con sus ofrecimientos. Es decir que mientras don Miguel hacía los amarres con la militancia, don David buscaba hacer lo propio con liderazgos de otros partidos. En ese contexto debe entenderse que a temprana hora el alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez, haya sido “nombrado” candidato de la UDC a la gubernatura. Dicen que estuvo a punto de caer en las redes de Aguillón, pero que fue rescatado oportunamente para la causa panista con una negociación política que lo dejó satisfecho. Sin embargo, en donde sí parece haber funcionado la estrategia fue en el PRD, en donde opera para el moreirismo la exlegisladora Mary Telma Guajardo. Al respecto, se comenta que, previendo los obstáculos que iban a tener en una negociación a nivel estatal, Memo Anaya decidió ir directamente con la dirigencia nacional que encabeza Alejandra Barrales. El problema fue que con el descarrilamiento de la alianza en el Estado de México, continuar en Coahuila se hizo inviable para el PRD, sobre todo por la posible fractura que impulsaría Guajardo, quien al parecer tendrá ahora la vía libre para registrarse como candidata del Sol Azteca. No obstante, parece que el comité estatal tendrá la última palabra.

***

Cuentan que el endurecimiento de la línea del gober Rubén en la designación de su posible sucesor y demás candidaturas ha generado inconformidad al interior del PRI que se ha traducido hasta ahora en una ruptura, la de Javier Guerrero, alias el Corcel Negro, y cuatro grupos activos en las profundidades del partido. El primero, obviamente, es el que encabeza el mandamás de la provincia y que, a veces de modos digamos muy poco amables, ha dado golpes en la mesa para poner orden y evitar que nadie se salga del redil. En este tenor, dicen que los intentos de negociar un piso parejo para participar en la contienda por parte de la senadora Hilda Flores fueron más que infructuosos y así como llegó, se fue. El otro grupo es el que encabeza el hermano del gober, el Profe Humberto, que a como dé lugar busca colarse en las boletas electorales o de perdido colocar a su gente. Por cierto, aunque El Improcesable no se registró como suspirante a diputado local en el PRI, todavía tiene abierta la posibilidad de hacerlo por el Partido Joven, además de que en su lugar colocó a uno de sus más allegados personajes en el distrito XVI, Samuel Rodríguez. Un tercer grupo, dicen, es el que lidera Armando Luna, actual diputado federal, quien en algún momento pensó que pudiera ser el ungido en caso de que se cayera el proyecto sucesorio original. Según se comenta, don Armando todavía hace unas semanas anduvo moviéndose para ver si lo dejaban participar, pero recibió una rotunda negativa de su jefe don Rubén, por lo que no le quedó de otra que apechugar, aunque no de muy buena gana. Por último está el grupo del exalcalde saltillense Jericó Abramo, a quien también se le cerraron las puertas de la candidatura, incluso desde el principio y de la peor manera. Obviamente que los operadores del Palacio Rosa traen muy checaditos los movimientos de cada uno de estos personajes, no vaya a ser que se les ocurra hacer alguna travesura.

***

Ahora sí que como dijera el expresidente Jolopo, “es el orgullo de mi nepotismo”, al referirse a su hijo José Ramón, hecho subsecretario de Estado, el exdiputado federal sampetrino José Luis “el Chapo” Flores, no conforme con candidatearse ahora como diputado local, encontró acomodo para su hija Gandhi. Resulta que ella está contemplada como parte de la planilla de Ana Isabel Durán, la exdiputada local que pretende ahora ser alcaldesa de San Pedro. Y no es que sea malo que Gandhi busque ocupar un puesto como regidora, pues al final de cuentas son válidas sus aspiraciones, como las de cualquier ciudadano, pero el asunto es que, dicen, por ser hija del político sampetrino, en automático y casi por arte de magia se le abren las puertas para ocupar cualquier puesto. Y es que de acuerdo con reportes de subagentes, la señora cobra además como coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado en San Pedro y Madero, y además se encarga de la Comunicación Social en la administración municipal. O sea que o es muy trabajadora y el día le rinde más del 100 por ciento, o pertenece a la famosa Fuerza Aérea Regional. Como apunte, en el último puesto figura otra persona cuando en realidad es ella la que “mueve” todo lo concerniente a la imagen del ayuntamiento, además de que, según las lenguas viperinas, la hija del “Chapo” Flores cobra también en la nómina magisterial.

***

No sólo en el sistema estatal de Salud se cuecen las habas con eso de las carencias de medicamentos y materiales para atender a los pacientes como se merecen. Nos han llegado en los últimos días reportes de que la escasez se ha regado como virus en los hospitales públicos de la región y que incluso ha afectado gravemente al Hospital 71 del IMSS, la famosa Torre de Especialidades. Subagentes disfrazados de respiradores descompuestos comentan que el personal lleva a cabo acciones cuasi heroicas para salvar la vida de los pacientes ya que a veces no tienen ni gasas. La cosa se ha puesto tan complicada que algunas enfermeras de plano le han dicho a los familiares de personas internadas que se lleven sus medicamentos de la casa porque en el nosocomio nomás no les surten a tiempo. A ver si nuestras H. Autoridades sanitarias toman nota para resolver este problema que por lo visto se ha vuelto una enfermedad crónica de los hospitales públicos regionales.