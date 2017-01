AGENCIAS

Los ángeles, eu.- Ayer la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció los nominados a los premios Oscar 2017, entre los que destaca el mexicano Rodrigo Prieto postulado a Mejor Fotografía debido a su trabajo en la película Silence.

El mexicano buscará llevarse el premio ante Bradford Young (Arrival), Linus Sandgren (La La Land), Greig Fraser (Lion) y James Laxton (Moonlight).

La La Land se perfila como la gran favorita con 14 candidaturas, con las que empató el récord de mayores postulaciones en un año que sólo tenían All about Eve y Titanic.

Arrival, Hacksaw Ridge, Lion, Moonlight, Fences, Hell High Water, La La Land y Manchester by the Sea se disputarán el galardón a Mejor Película.

Este año, los nominados para Mejor Director son Damien Chazelle (La La Land), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea), Denis Villeneueve (Arrival) y Mel Gibson (Hacksaw Ridge).

Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land) y Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) buscan el premio de Mejor Actriz.

Así, Streep marcó la historia al conseguir su nominación número 20 a los Premios Oscar, lo que la convierte en la actriz con más nominaciones.

Meryl Streep ha ganado la estatuilla del Oscar en tres ocasiones: Kramer Vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011).

Los candidatos a Mejor Actor son Casey Affleck por Manchester by the Sea; Andrew Garfield, por Hacksaw Ridge; Ryan Gosling por La La Land; Viggo Mortensen por Captain Fantastic y Denzel Washington por Fences.

Como Mejor Actriz de Reparto compiten Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figure) y Michelle Williams (Manchester by the Sea).

Los de Mejor Actor de Reparto: Mahershala Ali por Moonlight, Jeff Bridges por Hell or High Water, Lucas Hedges por Manchester by the Sea, Dev Patel por Lion y Michael Shannon por Nocturnal Animals.

En el apartado de Mejor Película Extranjera compiten: Land of Mine, de Dinamarca; A Man Called Ove, de Suecia; The Salesman, de Iran; Tanna, de Australia y Toni Erdmann de Alemania.

Las nominaciones fueron reveladas ayer por Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe, junto con la presidenta de la academia Cheryl Boone Isaacs. La cermonia se celebrará el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

