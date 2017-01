El machismo agota a Kerry

UTAH, EU.- Para Kerry Washington ser una de las actrices mejor pagadas y conocidas de Hollywood es algo que la llena de orgullo, pero también de mucha frustración; al sentir que aún son muy pocas las mujeres que llegan a sitios importantes en la industria. Por ello, desde hace años se ha interesado por ayudar a otras mujeres en la búsqueda de igualdad y diversidad.

"Todas en algún punto hemos sentido que somos la única mujer en la sala, donde uno siente la necesidad de defender a nuestro género, y nuestra propia carrera, o ambos, y no está bien, en ocasiones ser la única mujer entre hombres es realmente agotador".

Washington, reconocida por la serie Scandal llegó esta semana a un evento ofrecido dentro de las actividades del Sundance Film Festival en donde habló del papel que actualmente juega mujer en la industria, los avances que ha tenido su género y los obstáculos a los que aún se enfrentan.

Kerry, quién es una activista apasionada explicó que pese a estar en un lugar privilegiado, siente una profunda molestia por ser una de las pocas mujeres que están en ese sitio. Por ello, desde hace unos años está involucrada en levantar proyectos escritos, dirigidos y protagonizados por mujeres, pues dice que tener una gran popularidad le ofrece la posibilidad de acercar a más mujeres a la industria tanto al frente como detrás de la cámara.

"Sé que vivo un gran momento y no sé cuánto durará, por ello trató de ayudar otras mujeres. Quiero que las mujeres nos sintamos afortunadas de estar en la misma habitación que los hombres, sin pedir nada extra, solo lo que hemos ganado".

Eso ha hecho que cuando produce algún proyecto, la actriz busque ser inclusiva, creando proyectos dirigidos por mujeres y protagonizados por mujeres de color.

"Deseo que cualquier mujer que quiera y tenga la capacidad pueda ser líder en su ramo, por eso busco proyectos en el que más mujeres participemos y nos haga sentir menos solas, sin forzarnos a ser parte de un viaje de héroes, pero dándonos cuenta de que los héroes vienen en diferentes formas, tamaños, matices y géneros", destacó.

Durante la charla que sostuvo con diversas mujeres de la industria del entretenimiento, la actriz de 39 años de edad expresó que aunque aún existe una gran brecha entre hombre y mujeres en Hollywood, personalidades como Meryl Streep, Patricia Arquette y Shonda Rhymes (quien produce el show que protagoniza) han ayudado a que la balanza se equilibre.

Muestra de eso es su serie Scandal, en la cual, reveló, al comienzo los patrocinadores no querían invertir por estar protagonizado por una afroamericana. "Algunas cadenas aún tiene este mito del riesgo, que dice que los proyectos protagonizados por mujeres no son exitosos, algo que hemos demostrado no es cierto", finalizó.