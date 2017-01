TORREÓN, COAH.-

MADRE DE VÍCTIMA DE ARAñA VIOLINISTA ESTÁ OPTIMISTA

"Al menos ya me dan esperanzas", responde Guadalupe García Sánchez, cuando sus amigos y familiares le llaman para preguntar por el estado de su hija.

Ella es madre de Karen, de 9 años, la menor que fue mordida por una araña violinista y que se encuentra internada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de Lerdo.

La menor permanece en terapia intensiva donde su salud se reporta grave, pero estable, según la madre.

"Dicen que ahí la lleva, bendito Dios porque al principio sí estábamos muy desconsolados, me dicen que todavía el veneno le va cundiendo, pero poco".

Explica que la niña fue mordida cerca de la ingle del lado derecho y el veneno se ha esparcido por la pierna, ocasionando la necrosis o muerte de la piel, por lo que los doctores han tenido que retirar algunas partes.

Según Guadalupe García, a pesar del antídoto, el veneno continúa esparciéndose, "no sé hasta dónde vaya a llegar", dice, sin embargo, asegura, que los médicos le han comentado que los daños se están revirtiendo, pues los órganos internos que se habían inflamado poco a poco van regresando a su estado normal.

Y es que después del ataque de la araña el antídoto tardó en llegar. Incluso, no se percataron de dónde sucedió la mordedura, pero es probable que haya ocurrido en la casa de la paciente, pues en Nazas, Durango, su residencia se ubica cerca de un arroyo, el cual es utilizado por personas para depositar basura. Además, Guadalupe cuenta que el personal de Salud encontró una araña violinista cuando fue a fumigar su domicilio.

No obstante, al principio creyeron que el malestar en la pierna era por la varicela que padecía.

"Ella tenía varicela, la niña estaba en la casa, no salió para ningún lado, empezó que le dolía su piernita y yo le pregunté que si le había picado algo, se le hizo una ampollita y se le reventó. La llevé con el doctor particular y me dijeron que era por la varicela, pero otro día me la traje al ISSSTE a las 10 de la mañana en dónde me decían que era un piquete de una araña, pero no sabían cuál".

Fue una semana después cuando Karen recibió el antídoto para la mordedura de araña violinista.

Guadalupe tiene fe en que su hija saldrá adelante y se convertirá en una doctora, como es su deseo; que la próxima Navidad ahora sí recibirá la casa de ensueño de Barbie, que pidió el año pasado y no le pudo comprar; que todas y cada una de las personas que han estado al pendiente de la salud de Karen, la acompañarán cuando salga del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de pie.

Mientras tanto la familia de Karen requiere del apoyo de la ciudadanía para subsistir en tanto que la menor se encuentre en el Hospital, pues ya se cumplió más de una semana de su ingreso y aún desconocen cuánto tiempo podrá permanecer.

Los interesados en apoyar, pueden acudir al ISSSTE de Lerdo, y preguntar por Guadalupe García Sánchez.