Se toma la Copa en serio

TORREÓN, COAH.-

Si el objetivo de alcanzar 30 puntos en la Liga MX lo tiene claro el "Chepo" de la Torre, la misión en la Copa no se queda atrás.

El estratega de Santos Laguna confesó que la meta es superar la primera ronda, por lo que hoy ante Coras FC del Ascenso MX, el triunfo es más que obligado.

"Debemos calificar y terminar lo más alto posible, con la mayor cantidad de puntos, para luego poder disputar en casa la siguiente etapa, así lo marca el reglamento".

Pero José Manuel espera un duelo complicado ante el conjunto nayarita, ya que aunque milita una división abajo del máximo circuito, vendrán a buscar un buen resultado en la cancha del Corona.

"No es que en el Ascenso se pelee más, así está el nivel, ya no hay diferencias, sino equipos que tienen mucha calidad y que generalmente están compitiendo por subir. No nos podemos fiar de nada ni de nadie, esperamos al mejor rival que nos podemos encontrar".

Recordó que precisamente en el debut del certamen copero, los Guerreros tuvieron el mejor partido del año y lo perdieron.

Por otro lado, el "Chepo" dejó claro que está comprometido con toda la plantilla albiverde; busca siempre presentar un cuadro competitivo en la cancha, de acuerdo a las circunstancias que se presentan.

"Tengo el mismo compromiso con todos los jugadores, no hago diferencia con los juveniles, extranjeros, mexicanos y veteranos, hay un plantel de 26 jugadores y quien esté en condiciones de jugar, lo tomaremos en cuenta", dijo.

El técnico albiverde advirtió que siempre trata de buscar que todos sus elementos tengan bastante participación, presentando el mejor cuadro.

"Tuvimos viaje y hay circunstancias que debemos prevenir, para que los que estén en mejores condiciones estén en el campo, además que existe una competencia interna muy fuerte", expresó.

Informó que el "Cabecita" Rodríguez está listo, por lo que fue importante que se recuperara para poder jugar; hoy tendrá equipo completo, sin lesionados ni suspendidos.

"El equipo se ha adaptado a las circunstancias que se han presentado en los partidos. No es un detalle en lo que se trabaja para mejorar en los entrenamientos, sino en todos los aspectos, hay circunstancias individuales y colectivas que debemos enfocarnos".

En cuanto al rendimiento de la Liga MX, indicó que llevan buen balance, el cual espera incrementar el próximo domingo con un triunfo frente a La Franja del Puebla.

"Son dos partidos fuera y uno en casa, no hemos perdido, nos hubiera gustado tener un mejor resultado en Morelia para generar más puntos. Tenemos más posibilidades ante Puebla, sería bueno para la tabla porcentual".