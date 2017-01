El teatro los hace, las series los aprovechan

CIUDAD DE MÉXICO.-

Sus rostros y su trabajo han comenzado a llamar la atención del público que gusta de series o telenovelas, los identifican en la calle o generan empatía con los personajes que interpretan, pero este resultado no es casualidad, porque estos actores y actrices han demostrado por muchos años en el escenario teatral que tienen lo necesario para estar en él y ahora hacen lo propio frente a las cámaras.

"Creo que las producciones están buscando caras nuevas, las mismas televisoras se han dado cuenta que los refritos ya no están funcionando tanto, que de las mismas caras la gente se cansa, entonces creo que es un gran acierto voltear a ver a la gente de teatro, que tiene una preparación diferente, no mejor o peor, y un callo y una sensibilidad que puede funcionar muy bien para la televisión", declaró Alex Brizuela, quien hace el papel de Emmanuel en el musical Mentiras y que actualmente se encuentra en las grabaciones de la serie Guerra de ídolos de Telemundo.

Alex está por cumplir cinco años en el musical de OCESA, pero desde entonces había estado buscando una oportunidad en otro ámbito, sin que resultara nada que le gustara o le ayudara en su carrera. "Vemos que viene mucha gente de televisión a hacer teatro y sí es una diferencia impresionante cómo el público los reconoce, pero no es que busquemos tanto esto, sino oportunidades de trabajo, entonces la televisión probablemente te las ofrece y sí creo que marca la diferencia".

Pero que esto esté pasando de un tiempo a la fecha, cuando una Fernanda Castillo sobresalió en una serie de narcos como El señor de los cielos, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez estén haciendo lo propio en Netflix con Club de cuervos, Arturo Barba en Señora Acero como el hermano de uno de los jefes de la droga, Michelle Rodríguez en 40 y 20, entre otros, no es de extrañar, y el actor Jorge de los Reyes tiene una teoría al respecto.

"Ahora tenemos más oportunidades de trabajo y pienso que se habían tardado, pero no es un asunto de las televisoras sino que también la gente está demandado otro tipo de calidades, entonces tuvo que venir el extranjero a convencer a la televisión mexicana que hay que romper esquemas y hay una diversidad", señaló De los Reyes, que forma parte del elenco de Perseguidos y La candidata, además de estar en temporada teatral con El cielo de los presos.

Jorge explicó que el director Eric Morales fue de los primeros que comenzó a integrar talento teatral a la televisión, porque es alguien asiduo al teatro y cuando está armando los repartos deja que los productores indiquen cuáles son los nombres que encabezarán los proyectos, para después él integrar un cordón de soporte con gente con otra formación y otra manera de estar en el escenario, es ahí donde los actores de tablas entran.

Actores dicen adiós a las etiquetas

Michelle Rodríguez, quien se encuentra grabando la segunda temporada de la serie 40 y 20, explicó que el hecho de que los productores o los directores de casting estén yendo a los teatros ha jugado un papel importante en esta tendencia de cruzar del teatro a la tv.

"Tú no sabes quién te va a ver, eso me pasó con una telenovela, yo estaba en Si nos dejan y de pronto me hablaron y me dijeron: 'vente a hacer Amores verdaderos, hay que aprender a venderse, porque tú eres tu producto".

Eso pasa en todo el mundo, si se fijan la gente va de Broadway a series, a Hollywood, eso hace que se abra el mercado y haya más oportunidades, esto es importante porque la televisión no deja de ser una plataforma enorme en la que te das a conocer, creo que hay mucho talento por descubrir y qué bueno que los productores se estén dando la tarea de ir a los teatros y buscar ahí talento, porque en el teatro estamos puros fregones", dijo sonriendo Mauricio Martínez, protagonista del musical Amor eterno y antagonista de la serie de NBC, El Vato.

Hiromi Hayakawa, quien forma parte del elenco base del musical Mentiras, realizó una participación especial en la serie El Chema como Lucy Li, una vendedora de pólvora para la mafia, personaje que le llegó después de 13 años de estar luchando y porque ella se arriesgó a salir de su confort.

"Yo tenía ganas de hacer una mala, por lo regular en el teatro me tocan las buenas y tiernas, entonces creo que esta es una buena oportunidad para mostrar algo diferente, me hubiera gustado hacer algo con más participación y así demostrar lo qué puedo hacer como actriz. Espero que después de que (El Chema) salga al aire aquí se abran puertas, que digan: 'ah claro, Hiromi también puede hacer algo como esto'. Espero que muchos ojos de otras áreas volteen a ver ahora lo que voy hacer en la televisión".

Hiromi comentó que mucho se ha hablado del prejuicio que tienen en un medio y otro para contratarlos, pero en lo personal, reconoció no haber padecido este problema en lo que lleva de carrera, pero Mauricio Martínez aseguró que él sí.

"Vivimos en un país de etiquetas, en un principio de mi carrera hace 15 años, que estaba en Operación triunfo salí del programa y era el del reality, hacía casting para novelas y me decían que era muy de teatro, llego al cine y ahora que era de televisión, vivimos en el país de las etiquetas, si uno no se las quita nadie te las va a quitar, es responsabilidad de uno seguir tocando puertas, creer en el talento y lo que puedes dar y no encasillarte".

Martínez compartió que gracias a su personaje de agente de la DEA en Señora Acero, cuando estuvo trabajando en Nueva York haciendo teatro musical, mucha gente lo reconocía en las calles o iba a verlo por este papel, lo invitaban a castings o había más público en sus conciertos, el caso es que se dieron cuenta de todo lo que podía hacer como artista.

Quien hiciera el papel del "Che" en el musical Evita, piensa que se está dando un cambio muy necesario, en el que la industria se está abriendo y no necesitas estar en Televisa o Azteca para poder realizar diversos proyectos que levanten su carrera. "El chiste es no parar en esta carrera que es de guerreros", destacó.