Todos amaron a

ARCHIVO

MADRID, España.- Bimba Bosé se había convertido en un referente público de la lucha contra el cáncer de mama. Participaba en frecuentes actividades de colecta de fondos, y después de que le extirparan el pecho izquierdo en 2014 continuaba posando como modelo, en ocasiones mostrando la cicatriz de la mastectomía.

Ayer falleció en compañía de sus dos hijas, Dora (12) y June (5 años de edad), y su pareja, el modelo inglés Charlie Centa, víctima de metástasis en hígado, huesos y cerebro.

Gracias a su imagen rotunda, el de una mujer de 1.78 de altura, rasgos andróginos y gusto por lo colorido, Bosé tuvo una exitosa carrera de modelo que la llevó a desfilar en Madrid, Milán o Nueva York y posar para Mario Testino y Steven Meisel en revistas como Vogue o Harper's Bazaar.

Su amigo el diseñador David Delfín, con el que formó una de las duplas más icónicas de la moda española, también fue diagnosticado con tres tumores cerebrales el pasado año, uno de ellos inoperable. En una entrevista con el diario ABC en junio, Bosé declaró que los dos estaban "unidos hasta en la enfermedad" y se mostraba esperanzada por superar el cáncer.

"La verdad es que los dos somos muy optimistas y creo que es así como hay que vivirlo, es algo más en la vida y se trata de aceptarlo y asumirlo".

Bosé fue la estrella del último desfile de Delfín en la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid en febrero de 2016. "Es más que mi musa, es mi todo", dijo de ella el diseñador.

Bimba Bosé nació en Roma en 1975, hija de Lucía Dominguín y nieta del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz Lucía Bosé. Su nombre legal era Eleonora Salvatore, pero en privado y en público se la conocía como Bimba, "niña" en italiano.

Desde pequeña recibió la influencia artística del clan Dominguín-Bosé. Junto con su actividad de modelo, hizo incursiones en cine y televisión y desarrolló una carrera paralela en el mundo de la música. En 2007 participó en el disco Papito de su tío Miguel Bosé, interpretando a dúo la canción Como un lobo.

En 2008 fundó el grupo The Cabriolets junto a su entonces marido, Diego Postigo, con el que mantuvo una buena relación tras su divorcio. Hasta pocos meses antes de su muerte, continuó actuando de DJ junto a su actual pareja, Charlie Centa.

En México realizó un dueto con la agrupación Motel, con la que lanzó el sencillo Entre caminos.

La enfermedad obligó a Bimba Bosé a ralentizar su ritmo de vida y se retiró a vivir en el campo en una región del sur de España. "Ahora me organizo mejor, pienso en que mi futuro y el de mis hijas tiene que estar asegurado, me enfrento a la vida de una manera más realista. No dejo de soñar, pero sin ser tan radical, sin boicotearme a mí misma", declaraba en una entrevista a SMODA en 2015.