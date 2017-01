Celebra reunión de Peña Nieto y Trump

TORREÓN, COAH.-

EL DIRIGENTE DE MORENA CERRÓ EN TORREÓN SU GIRA POR COAHUILA

Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) celebró el encuentro que sostendrá el presidente de México Enrique Peña Nieto, con su homologo de Estados Unidos Donald Trump, el próximo 31 de enero, pero dijo que será necesario que el mandatario mexicano ponga su agenda sobre la mesa para garantizar los Derechos Humanos sobre todo de los migrantes.

Y es que dijo que es necesario que haya certidumbre, "que no se viva bajo la amenaza, eso no conviene a nadie, no conviene al pueblo de México, no lo merecen los migrantes, no es conveniente para la economía, para las finanzas hay mucha inestabilidad, entonces qué bueno que se va a dar el encuentro", dijo López Obrador, en su visita a Torreón, en donde cerró su gira por el estado de Coahuila.

Ante un grupo no mayor a mil simpatizantes reunidos en la Plaza Mayor, dijo que es necesario que el presidente Peña Nieto lleve su propia agenda, pues asegura que sólo el presidente Trump, ha tenido la palabra, "él ha tomado la iniciativa y él ha expresado su política de acuerdo a los intereses de su partido y de Estados Unidos, pero nosotros tenemos también el derecho de poner en la mesa la agenda".

En ella dijo, es necesario que defienda a los migrantes, "que no son delincuentes, son seres humanos extraordinarios llenos de espiritualidad y de vocación por el trabajo, entonces no deben ser maltratados, ofendidos, ya basta de la ponzoña y del odio de los migrantes mexicanos y de todo el mundo, eso lo tiene que plantear con mucha claridad Peña Nieto".

El otro punto que se debe tratar es el no aceptar la cancelación unilateral del Tratado de Libre Comercio, "eso no", recalcó el dirigente de Morena.

Además, dijo que antes de dicho encuentro, Enrique Peña Nieto deberá dar a conocer al pueblo mexicano todos los puntos a tratar con el nuevo presidente de Estados Unidos.

"No queremos acuerdos en 'lo oscurito' ni tampoco queremos encuentros nada más para cumplir o llenar el expediente, para la foto, para simular, debe ser una agenda abierta pública, bien definida y de frente a todos los mexicanos, que todos sepamos qué se va a tratar y nada de estar acordando sin el conocimiento del pueblo de México", insistió el dirigente de Morena.