Famosas marchan

FOTOGRAFÍAS ESPECIALES

WASHINGTON, EU.- Cientos de miles de mujeres se concentraron ayer en Washington y otras ciudades alrededor del mundo para demostrarle a Donald Trump que no las callarán durante los próximos cuatro años.

La marcha tuvo el apoyo significativo del mundo del espectáculo. La lista de oradores en Washington incluyó a Scarlett Johansson, Ashley Judd, Melissa Harris-Perry y el documentalista Michael Moore.

También asistieron Cher, Katy Perry y Julianne Moore, y actuaban entre otros Janelle Monae, Maxwell, Samantha Ronson, las Indigo Girls y Mary Chapin Carpenter.

En Washington, Cher dijo que el ascenso de Trump ha asustado a la gente "más que nunca antes". En Park City, Utah, Charlize Theron encabezó los cánticos de "el amor, no el odio, es lo que da grandeza a Estados Unidos". En Nueva York participaron de la marcha las actrices Helen Mirren, Cynthia Nixon y Whoopi Goldberg.

Scarlett Johansson subió al podio para ofrecer un devastador discurso, durante la marcha contra Donald Trump en Washington. La actriz se dirigió al mandatario estadounidense tras aclarar que no le dio su voto.

"Presidente Trump, no voté por usted. Dicho esto, respeto que usted es nuestro presidente electo y quiero ser capaz de apoyarle", dijo. "Primero, les pido que me apoyen, que apoyen a mi hermana, que apoyen a mi madre, que apoyen a mi mejor amiga ya todas nuestras amigas, que apoyen a los hombres y mujeres aquí presentes que ansiosamente esperan ver cómo sus próximos movimientos pueden afectar drásticamente sus vidas".

"Apoye a mi hija", continuó ella, "que en realidad, como resultado de los nombramientos que has hecho, crece en un país que se mueve hacia atrás, no hacia adelante", agregó Scarlett Johansson.

Posteriormente, la actriz evidenció su preocupación por el recorte presupuestal que sufrió Planned Parenthood, organización sobre planificación familiar, por parte del partido republicano.

"Planned Parenthood proporcionó un lugar seguro donde podría ser tratado con una guía suave... Apuesto a que no hay una persona aquí que no haya sido ayudada por Planned Parenthood, directamente o de otra manera", sostuvo.

"Hay consecuencias muy reales y devastadoras a la limitación del acceso a lo que debe considerarse atención médica básica", sentenció la actriz.

Alicia Keys también formó parte de este nutrido grupo de famosos que participaron en Marcha de mujeres contra Donald Trump, así como Emma Watson y Miley Cyrus.

La actriz hispana estadounidense América Ferrera exhortó a miles de mujeres a resistir las políticas de Trump, quien ha asumido "un credo de odio".

Ferrera habló ayer en un mitin previo al inicio de la Marcha de Mujeres, el principal evento de más de 200 programados este sábado en todo el país y en algunas ciudades por todo el mundo.

Las marchas, convocadas por decenas de organizaciones, están orientadas a enviar un mensaje a la nueva administración del presidente Trump, de que los derechos de las mujeres no deben ser ignorados.

"Como mujer y como una orgullosa primera generación estadounidense nacida de inmigrantes hondureños, ha sido un momento desgarrador para ser mujer e inmigrante en este país, una plataforma de odio y división asumió el poder ayer (el viernes)", dijo Ferrera.

"Pero el presidente no es Estados Unidos, su gabinete no es Estados Unidos, el Congreso no es Estados Unidos. Nosotros somos Estados Unidos. Y, estamos aquí para quedarnos", indicó.

"Estamos reunidos aquí y en todo el país y por todo el mundo hoy, para decir: señor Trump, rechazamos la demonización de nuestros hermanos y hermanas musulmanes".

"Condenamos el asesinato sistemático y el encarcelamiento de nuestros hermanos y hermanas negros. No pediremos a nuestras familias LGBT que retrocedan", agregó.

"No pasamos de ser una nación de inmigrantes a una nación de ignorancia. No construiremos muros, y no veremos lo peor de uno en el otro", señalo la joven actriz.

Bailan A mi manera

Al ritmo de la canción clásica de Frank Sinatra A mi manera, el nuevo presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania bailaron en una de las galas que coronaron la jornada de festividades por su toma de posesión el viernes. "Bueno, lo hicimos", exclamó Trump, vestido en traje frac, ante la multitud de sus simpatizantes en la Gala de la Libertad.

Su esposa lució un elegante vestido largo color crema, de Herve Pierre quien es creativo de Carolina Herrera.

La selección de A mi manera (My Way) fue vista como una metáfora deliberada de la campaña presidencial de Trump, quien rompió los cánones de la política tradicional para doblegar a 16 políticos profesionales republicanos y vencer a la maquinaria electoral demócrata.

Por su parte, la hija del Frank Sinatra Nancy Sinatra no se tomó muy bien la decisión del nuevo presidente. En un tuit que luego borró, la heredera del famoso músico escribió: "Just remember the first line of the song" ("Sólo recuerda la primera línea de la canción"). La primera línea de la canción dice: And now, the end is near (Y ahora, el final se acerca).