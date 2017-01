Busca Riquelme apoyo con delegados federales

SALTILLO, COAH.-

El precandidato priista a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se reunió anoche con delegados de dependencias federales en la entidad, a quienes pidió apoyo para crear redes de simpatizantes, de cara a la elección del 4 de junio.

Convocados en un rancho del director regional de Conagua en La Laguna, Ricardo Álvarez, a la reunión acudieron, entre otros, delegados como Antonio Neira, de la Conaza; Luis Humberto Ruiz Cabello, de la Procuraduría Agraria; Carlos Galván Tello, de la Conafor; Héctor Franco López, de la SCT, y Sigfrido Macías, de la Profeco.

Una fuente consultada dijo que habían estado todos los delegados de las dependencias federales.

"Ustedes han estado presentes en muchos de los eventos donde yo he intentado generar amistad, compromiso, con los delegados federales y me han acompañado muchos de ustedes a mi informe, a mi cumpleaños, a muchos eventos", dijo Riquelme en un discurso de 20 minutos.

El alcalde de Torreón con licencia presumió la unidad que existe en el PRI, y dijo haber platicado ya con los exgobernadores Rogelio Montemayor y Enrique Martínez y con exaspirantes como Jericó Abramo y Enrique Martínez Morales.

"Les platico eso porque yo busco de todos ustedes, dentro de su ámbito, que me puedan apoyar, también de acuerdo a la ley. No tenemos por qué hacer cosas que puedan poner en riesgo nuestro trabajo y tampoco la campaña por cuestiones que puedan generar un problema jurídico", indicó.

Les recordó que cada uno de ellos tienen una "responsabilidad partidaria" y es momento de ponerla en práctica.

"Quiero pedirles su apoyo de manera directa, repito, dentro del ámbito legal, para que no haya malos entendidos y dentro del ámbito legal todos tenemos grupos, todos tenemos parientes, que podemos nosotros trabajar para tener una red de gente afín para lo que viene. No quisiera hablar más del tema, ustedes me entienden", apuntó.

La reunión, a la que asistieron unos 40 funcionarios, fue coordinada por José María Fraustro Siller, presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso de Coahuila, y actual coordinador de la campaña de Riquelme.