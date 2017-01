Melania diseñó su vestido junto a modisto francés

TORREÓN, COAH.-

La nueva primera dama de Estados Unidos, Melania Trump sorprendió con su atuendo en la Gala de la Libertad.

Según información de Harper's Bazaar, la esposa de Donald Trump lució un hermoso vestido blanco del diseñador Hervé Pierre y no de Carolina Herrera como se había dicho anteriormente.

Se trata de un vestido blanco marfil con mangas caídas que dejaba al aire sus hombros. La prenda está construida en seis capas y está plagada de detalles, además del fino cinturón rojo que marca su figura.

Melania Trump, diseñó junto al modisto francés el vestido que lució en el primero de los tres bailes previstos en la noche del viernes en el marco de la investidura presidencial de su marido.

Según ha expresado el diseñador francés, no es la primera vez que viste a una primera dama. De hecho, es un veterano en diseñar para algunas de las mujeres más importantes del mundo: "Durante mis 20 años en los Estados Unidos, he tenido la suerte de vestir a todas las primeras damas: la señora Clinton con Óscar de la Renta, la señora Laura Bush y la señora Obama en Carolina Herrera, así que me siento afortunado y honrado por haber vestido a Melania Trump, pero esta vez bajo mi propio nombre".