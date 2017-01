Indaga PGJE a miembro de 'Legión Holk' en Coahuila

EL SIGLO DE TORREÓN

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) manifestó que tras navegar en las redes sociales, fue identificado que un joven en Saltillo era integrante de la misma red social del estudiante que en Monterrey, Nuevo León, baleó a tres personas, por lo que ha sido entrevistado.

De acuerdo a Norberto Ontiveros, subprocurador ministerial, tras los hechos ocurridos fue iniciado un patrullaje específico en redes sociales.

Manifestó que se detectó un joven que era parte de la red social "Legión Holk".

"Nos encontramos con un joven que tenía participación en el grupo en el que opinaba con comentarios", dijo.

No obstante, tras entrevistarlo, no fue determinada ninguna relación con los hechos en Monterrey.

"Él tiene 18 años de edad y refiere que participaba con comentarios, pero nunca hicieron referencia a que iban a cometer un ataque", dijo.

Indicó que de momento no se advierte ninguna amenaza social y aseguró que se trata de un caso aislado.

Desconoce PGJE presunta amenaza de masacre en Acuña.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dijo desconocer la presunta amenaza que fue difundida en redes sociales sobre un estudiante que amenazó con efectuar una masacre en una secundaria en Acuña.

El día de ayer fue difundido que una gran movilización de cuerpos policiales fue originada el jueves, luego que se difundiera un mensaje en redes sociales en donde un joven amenazaba con iniciar una balacera en la escuela Secundaria General Número 2.

Al lugar acudieron elementos de seguridad pública en Acuña, así como de Fuerza Coahuila.

No obstante, el subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros, dijo no contar con reporte de los hechos, por lo que dijo no contar con indagación al respecto.

