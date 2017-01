Por lo visto en este arranque de precampañas, no sólo la figura del Profe Humberto ha regresado, sino también parte de su discurso. Y es que, los más memoriosos espectadores de la cosa pública local han sentido un extraño déjà vu al escuchar el primer mensaje del virtual candidato priista a la gubernatura provinicial, Miguel Riquelme. El tenor de su discurso es que él exigirá que se le dé a Coahuila lo que corresponde en materia de recursos. Con esto es posible deducir que don Miguel cree que hoy esta entidad está castigada por el gobierno federal. Y precisamente ese fue durante varios años el discurso que utilizó el “Improcesable”, cuando era gobernador, para fustigar a la administración del panista Felipe Calderón porque no le entregaba lo que “le correspondía” a Coahuila. Y al final, como pudieron percatarse todos aquellos que escucharon las declaraciones que recientemente dio don Humberto, esa es la principal excusa para intentar justificar la megadeuda.

Es decir, como el gobierno federal calderonista no repartía el pastel equitativamente, al gobierno provincial no le quedó de otra que recurrir a crédito tras crédito, aunque vale la pena recordar que en un principio negó rotundamente que la deuda rebasara los 35,000 millones de pesos como terminó comprobándose. Pues bien, ahora don Miguel ha recuperado la esencia de ese discurso, pero con una “pequeña” diferencia. En los ayeres del Profe como gober el reclamo era de un priista a un panista, y ahora es de un priista a otro priista, o sea, al preciso Enrique Peña Nieto. Lo más curioso es que tanto don Miguel, como el gober Rubén, se han desvivido en elogios y agradecimientos a la administración de don Enrique por “todo el apoyo” que ha brindado al estado y al municipio que hasta diciembre de 2016 gobernó Riquelme. Es decir, ya no entendimos, pues. Por otra parte, los agudos observadores de los tópicos gubernamentales comentan que con ese discurso el alcalde con licencia puede meterse en problemas en caso de que gane la elección, ya que se le puede revertir si municipios como Torreón o Ramos Arizpe deciden aplicarle la misma de exigir que les dé lo que les corresponde y que casi siempre termina quedándose en Saltillo.

En donde las negociaciones parecen estar al rojo vivo es el Partido Acción Nacional, luego de la muina pública que mostró el senador con licencia Luis Fernando Salazar cuando le dijeron que el ungido no sería él, sino su amigo y padrino político, Guillermo Anaya. Una vez que la Comisión Permanente del PAN avalara que don Memo es el “más competitivo” de todos los aspirantes, como ya sucedió, se esperaba que el Hooligan Salazar definiera su situación y si seguiría la ruta que marcó en su mensaje de explicación del porqué su enojo, de intentar hacer mancuerna con Anaya yendo él en pos de la alcaldía. El asunto es que la semana está por concluir y los acuerdos no se han dado a conocer. Nuestros subagentes disfrazados de tazas de café nos comentan que el agarrón está mas duro de lo que se esperaba y que mucho tuvo que ver el hecho de que Salazar sacara al sol la ropa sucia del PAN cuando había sido un acuerdo de que ante todo mantendrían la anhelada unidad o, aunque sea, la apariencia de la misma. Algunos consideran que con el berrinche, don Luis se automarginó del reparto de candidaturas por lo que actores que parecían desechados o en la banca, comenzaron a frotarse las manos. Esto, obviamente, está generando problemas. Pero mientras se decide qué va a pasar con el Hooligan, ha comenzado a circular una encuesta en redes sociales en donde lo que más llama la atención no es que pongan a la cabeza a Javier Guerrero como candidato independiente, sino que presenten a Salazar como posible candidato de Movimiento Ciudadano, partido que en Coahuila controla Raúl Sifuentes. ¿Será que el senador se está preparando por si su partido no lo convence o simplemente se trata de un juego de escenarios posibles aunque poco probables? Pronto lo sabremos.

¿Qué tienen qué ver el Chapo Guzmán y el caso Coahuila que siguen los fiscales de Texas? Que ambos están hoy en manos de Donald Trump, flamante presidente de las Repúblicas Unidas del Tío Sam. Y usted se preguntará, ¿qué hay con eso? Pues bien, el hecho de que Guzmán haya sido extraditado un día antes de la toma de protesta del magnate que ha prometido hacer del gobierno estadounidense un gran espectáculo con muros, impuestos y cañonazos, ha desatado toda una ola de sospechosismo. Y la discusión enfrenta básicamente a dos bandos: los que dicen que el gobierno de Peña Nieto quiso hacerle un guiño a Trump, y los que opinan que al contrario, ya que si hubiera querido eso, pues hubiera esperado a que el republicano se sentara en la silla. Estos últimos más bien creen que don Enrique quiso mandarle un mensaje de que también acá se pueden poner condiciones a ciertos aspectos de colaboración que son muy importantes para Washington. Pero más allá de esto, lo que se comenta en ciertas esferas es que el Chapo es una fuente inagotable de información sobre los tejes y manejes en la relación hampa-oficinas de gobierno. Y que a la postre puede convertirse en un elemento más de presión para el gobierno mexicano e, incluso, gobiernos venideros. Precisamente de la misma forma que el caso Coahuila, del que se van dando a conocer más detalles a cuentagotas, se ha convertido en un dolor de cabeza para la clase política provincial y cierto sector de la nacional, no por todo lo que ha salido a la luz sino por lo que falta por salir. Si consideramos que Trump no es, como lo fue Obama, un caballero que cuida las formas, es de temer que en una de esas el nuevo mandamás del mundo se tope con esos expedientes y los use a su beneficio si México no coopera como él espera. Vamos a ver.

Cuentan que el gobierno del estado de Durango está tan desconfiado de todo lo que pasó con la administración de Jorge Herrera Caldera, que está revisando con lupa cada una de las cuentas pendientes que quedaron por pagar. Pero en ese afán de comprobar hasta el último peso gastado o, mejor dicho, endeudado, están dejando sin paga a muchos proveedores que todos los días están haciendo fila afuera de la Secretaría de Finanzas. Cuentan que varios de los acreedores son empresas o asociaciones que brindaron servicios de talleres o capacitaciones en lugares recónditos del estado bajo los esquemas de apoyo social para sacar adelante a grupos vulnerables de población. Dicen que cuando se han acercado para decirles de a cómo, la respuesta por parte del gobierno ha sido “sí, cómo no, nada más que me tienes que cumplir con estos requisitos”. Y esos requisitos incluyen hasta la fe de bautismo de los beneficiados con los programas. Y no es que esté mal que sean tan escrupulosos, sino que algunos de esos acreedores están viendo que más bien lo que busca la administración de José Rosas Aispuro es que se cansen y ya dejen por la paz la intención de cobrar ese dinerito, porque para como está el panorama lo que más quieren ahora es buscar cualquier forma de ahorrarse recursos. Por lo pronto, hay quienes a los que aún no se les ha gastado la suela por andar vuelta y vuelta.

La creación del nuevo grupo antisecuestros en La Laguna ha sido aplaudida por un sector de la Iniciativa Privada aunque las autoridades han dicho no lo hicieron porque la cosa esté grave en esa materia. Sin embargo, una serie de acontecimientos ocurridos en las últimas semanas apuntan a que anda por ahí una banda de malandrines metiéndose en las casas, principalmente de sectores residenciales, amagando a sus habitantes con armas de fuego y robando lo que encuentran. Aunque el grupo recién creado es antisecuestros, no estaría de más que le echara un ojo a los casos referidos ya que, por la forma en la que se han presentado, muestran que hay un nivel de organización que va más allá del simple ladrón de oportunidad y que pudiera llegar a tratarse de algo más grave. Si lo vemos así, puede ser que esta sea una de sus primeras tareas por cumplir.