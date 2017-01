Prioriza 'Chepo' el desempeño colectivo

Humberto Vázquez Frayre

- El juego colectivo de los Guerreros se impondrá a la chequera y las individualidades de otros equipos de la Liga MX, de acuerdo a la percepción del técnico santista, José Manuel de la Torre.

El "Chepo" sabe además que cuenta con una excelente plantilla de jugadores, donde el accionar en todas sus líneas, determinará la cosecha de resultados en la campaña, de acuerdo a lo expresado ayer en Toluca, antes de viajar vía terrestre a la capital de Michoacán.

"Tenemos buen plantel y todos los equipos lo tienen, pero todo está en función de cómo los quieres trabajar, de cómo se den las cosas, hay equipos con mucha capacidad económica y que tienen excelentes jugadores, pero hace más la cuestión de conjunto que las individualidades", dijo el timonel albiverde.

Si bien no tuvo la oportunidad de empezar el Apertura 2016 con Santos y es difícil hablar de una comparación, De la Torre confiesa que se han tenido cambios y ha tenido más tiempo para trabajar con sus jugadores, esperando que esa mejoría pueda manifestarse en los partidos, sacando buenos resultados.

"Se ha estructurado bien la situación con el grupo, en los tiempos que se planificaron para trabajar con ellos, se ha tenido buena respuesta, estamos tranquilos porque se ha establecido una buena base".

Y no es que el "Chepo" se sienta más cómodo en esta campaña con el actual plantel, algo en lo cual ha estado siempre tranquilo, simplemente que las circunstancias son diferentes, así como todo el entorno.

"Los puntos son los que valen, se van a conseguir cuando tengas un mejor futbol y el equipo funcione mejor, pero también existen los rivales y circunstancias alrededor que pueden influir, pero tenemos que estar atentos a lo nuestro".

Lo que tiene claro José Manuel, es que los Guerreros deben ser fuertes como local, sabiendo perfectamente que el Corona, es una plaza complicada para los otros equipos.

El duelo de hoy en el Morelos es una buena ocasión para Santos de meterse a los primeros puestos en la Liga MX, ante un equipo con la problemática de la tabla porcentual. "Tenemos la oportunidad de hacer un buen partido con Morelia que nos ponga en buenas posiciones, sumar puntos, reforzar la confianza que tiene el grupo y lo bien que ha trabajado".

Mientras que los laguneros se ubican en el puesto 11 en la tabla de cocientes y los michoacanos en el último (18), se tiene una cantidad importante de diferencia de puntos. "Para nosotros es importante sumar, establecer un parámetro bueno en cuanto a puntos y que esto le dé estabilidad a futuro al equipo en la cuestión porcentual, no es de la noche a la mañana, se necesitan varios torneos, tenemos que ir empezando y es la oportunidad que tenemos".

Los medios capitalinos y mexiquenses cuestionaron al "Chepo" del porqué accedió a cambiar de fecha el duelo de la fecha 5 ante Chivas, situación muy diferente cuando en la jornada inaugural, no movieron el choque ante los Tigres.

El técnico indicó: "Un día no pasa nada en cambiarlo, sobre todo cuando hay tres jornadas dobles, fueron situaciones muy diferentes en las que no tenemos por qué afectarnos nosotros, a costa de darle un beneficio a los demás, pero para este partido, no nos afecta nada".