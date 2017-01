Luna les desea suerte a todos con TRUMP

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha causado revuelo en las redes sociales. Diversos artistas se unieron a los comentarios en torno a la investidura de magnate norteamericano.

El actor Diego Luna, quien tuvo un papel protagónico en la cinta Rogue One. A Star Wars Story, publicó una imagen de Trump acompañada de la leyenda "Good luck everyone..." (Buena suerte a todos, en español).

El actor mexicano mostró su desaprobación hacia el republicano durante las elecciones presidenciales. En octubre pasado, Luna pidió a los latinos en Estados Unidos registrarse y votar contra Trump.

Otra de las actrices que se manifestó en contra de Donald Trump fue Kate del Castillo, quien en su cuenta de Instagram compartió una imagen y un video donde manifestaba su disgusto.

La imagen se trata de un montaje donde la cara de Trump está sobre el cuerpo de George Washington. Está acompañada de la leyenda "Esta noche no olviden retrasar sus relojes 300 años". La foto estuvo acompañada de los hashtags "backtobasics", "notmypresident", "shame" y "tacabron".

Gael García Bernal no escribió nada en su cuenta de Twitter, aunque retuiteó varias publicaciones en torno al tema. En una de ellas se dijo que Trump tiene la honradez de Richard Nixon y la inteligencia de Ronald Reagan.

El actor Omar Chaparro también retuiteó una publicación donde se hacía una comparación entre el concierto para recibir a Barack Obama y el acto para recibir hoy a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. "Y qué esperaban?", escribió el mexicano.

Por su parte, el comediante y director Eugenio Derbez retuiteó una publicación donde aparecía un meme que hacía alusión a su película No se aceptan devoluciones. En la imagen aparecen Trump, el presidente Enrique Peña Nieto y el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Madonna, que ha criticado abiertamente al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, intentó ver de forma positiva la investidura del magnate el viernes.

"En realidad nos va a hacer un gran favor, porque no podemos caer más bajo", comentó el jueves por la noche. "Desde aquí sólo podemos ir hacia arriba, de modo que, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones, la destrucción o la creación. Yo escogí la creación".

La superestrella, vestida de negro y con una camiseta en la que se leía la palabra "Feminista", habló en el Museo de Brooklyn junto a la artista Marilyn Minter sobre el arte en una época de protestas, entre otros temas, en una conversación moderada por la autora y poeta Elizabeth Alexander, que ofreció una interpretación en la primera investidura del presidente saliente, Barack Obama.

SU MEJOR MOMENTO

Antes de que le solicitaran alguna declaración con relación a cómo se siente ante la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ex Miss Universo, Alicia Machado, prefirió hacerlo por cuenta propia.

Aunque en ningún momento menciona el nombre del nuevo mandatario norteamericano, sí establece que se siente "realizada de haber podido participar de un momento histórico para este gran país", en referencia a su activa participación en la campaña de la excandidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton.

"Sé que en este momento están muchos atentos a lo que publique y por esta razón decidí escribir. Estén tranquilos mis detractores y los que me siguen difamando por encima de la ley, estoy en mi mejor momento, repleta de la felicidad que me genera la verdad. La historia no se borra. La experiencia política que tuve me han dado una visión de la vida y de mi propia vida muy distinta, para bien y de la de mis seres queridos", es uno de los fragmentos de la carta.

NO LOS DIVIDIRá

Una cámara, un sitio web, el muro de un conocido museo neoyorkino y opositores a Donald Trump. Esos son los elementos que dan vida a "He will not divide us" (él no nos dividirá), una movilización impulsada por el actor Shia LaBeouf que tiene por objetivo protestar en contra del nuevo mandatario de EU de manera ininterrumpida, y hasta el fin de su mandato.

El exprotagonista de Transformers instaló una cámara afuera del Museo Imagen en Movimiento de Nueva York, la cual transmitirá por streaming durante los próximos cuatro años en el sitio www.hewillnotdivide.us.

La idea es que siempre haya detractores del republicano recitando la consigna que da nombre al proyecto. El joven actor Jaden Smith fue el primero que figuró en el cuadro, y a permanecido allí durante las primeras horas. Varias personas se le han sumado en dicho periodo de tiempo.

LaBeouf lanzó la protesta junto a los artistas Nastja Säde Rönkkö y Luke Turner, con quienes ya ha realizado instalaciones en ocasiones anteriores. La más recordada fue #TakeMeAnywhere (llévame a donde sea), la cual consistió en recorrer Estados Unidos en un vehículo cuya ubicación era publicada en internet gracias a un dispositivo GPS. El objetivo era llevar en su vehículo a quienes se lo solicitaran y transmitir la experiencia en vivo.

Archivo