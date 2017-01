TORREÓN, COAH.-

El comediante Freddy Ortega dice que ser feliz es el principal remedio contra enfermedades y el paso del tiempo

En estos tiempos en los que México atraviesa por momentos difíciles no queda de otra más que relajarse a través de la comedia.

Esa es la encomienda principal que tiene Freddy Ortega ahora que vuelva a Torreón con el show Standopados que ofrecerá al lado de su hermano Germán, Jurgan Jacobo, Claudio Herrera y Mauricio Jalife.

"Es importante reír en estos tiempos tan complicados, con estresarnos no solucionamos nada y la risa hace lo contrario al estrés, te mantiene a flote. Siempre he dicho que la risa no es un gasto es una inversión, está comprobado que una persona que es feliz está sana y se ve más joven en relación a su edad real", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

El "Mascabrother" dijo vía telefónica que le encanta venir a Torreón, el año pasado estuvo dentro del elenco del Tenorio Cómico que abrió telones en noviembre con Ninel Conde, "Albertano" y Gustavo Munguía.

"Me encanta ir a La Laguna porque ustedes son increíbles. La gente de Torreón va sin prejuicios al teatro, saben que si nosotros vamos -Su hermano y él- se van a carcajear en cualquier formato escénico que les llevemos", dijo.

Freddy dijo que Standopados inició con Jacobo, Herrera y Jalife; luego se integró él y será hasta la fecha que tienen en Torreón, el 14 de febrero, cuando Germán se añada al concepto.

"En la Comarca será el debut de mi hermano. Cada uno de nosotros contará sus respectivos puntos de vista acerca de la vida o de temas como la política. Haremos una exploración maravillosa de ideas y al final los cinco saldremos al escenario", comentó.

Por otro lado, Ortega mencionó que aparte dicho espectáculo tiene pendiente una película, una obra de teatro de nombre Amor con humor se paga y una serie que podría estrenarse en alguna plataforma digital.

"Germán y yo estamos viendo el guión de una cinta padrísima, en cuanto al melodrama que traemos en mente se llamará Mitotepec que gira en torno a una sociedad que miente y analizaremos hasta dónde podemos llegar como sociedad cuando ocultamos o cambiamos cosas", sostuvo.

El actor informó que pese a que los "Mascabrother" no están ahora en la TV, ellos siguen trabajando y creando nuevas opciones de entretenimiento.

"Siempre he dicho que esta carrera se hace en tierra y aire. En tierra, me refiero a pisar los teatros del país y por aire lo relacionó con la TV. Espero y que la gente quite de su mente esa idea de que si no sales en la televisión eres malo, no hay que irse con ese espejismo", puntualizó.