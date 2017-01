Jóvenes de balacera están en coma inducido

Los dos jóvenes que recibieron un balazo en la cabeza durante el ataque del miércoles en el Colegio Americano del Noreste fueron inducidos al coma para facilitar la desinflamación de sus cerebros, lo que es indispensable para tener esperanzas de mejoría.

Con este procedimiento, que se les aplicó desde el jueves, los médicos esperan ver en un plazo de cinco a siete días alguna reacción en Luis, de 14 años, y Ana, de 15, quienes ayer se reportaron graves, pero estables.

"Están en coma barbitúrico con un medicamento que los mantiene sedados para mantener lo más posible el reposo del cerebro, y que disminuya la inflamación", explicó el Secretario estatal de Salud, Manuel de la O. Cavazos.

"Hay que esperar que el cerebro se desinflame y posteriormente empezar gradualmente el destete de los medicamentos".

El coma inducido, también llamado farmacológico o barbitúrico, es un procedimiento médico en el que se genera un estado anestésico profundo, por medio de medicamentos.

"La persona está en un completo estado de relajación y se utiliza sobre todo cuando hay lesiones neurológicas importantes, como es este caso donde se requiere que el cerebro se desinflame", explicó un especialista.

"Se genera una estabilización y relajación completa del paciente para favorecer su recuperación y es indefinido", añadió. "Hay pacientes que se quedan una semana y otros que se pueden tardar seis meses".

El secretario de Salud dijo que no es posible establecer aún un pronóstico de recuperación para los alumnos, hasta que desaparezca la inflamación.

"Fue un calibre pequeño (.22)", dijo el funcionario, "pero que hemos dado cuenta que hace mucho daño, sobre todo cuando la bala daña un órgano importante".

Respecto a la maestra herida en el ataque, De la O informó que su estado sigue siendo grave, pero no ha empeorado.

"La maestra está estable, con sus signos vitales normales y el hecho de que no haya presentado deterioro en este tiempo, pues es ya favorable", explicó.

"Dentro de la gravedad, los tres están estables", agregó.

Archivo

'Víctimas, con derecho a reparación de daños'

La maestra y los tres estudiantes que resultaron lesionados con arma de fuego en el Colegio Americano del Noreste, por un alumno que se privó de la vida, pueden reclamar la reparación del daño moral y material por la vía civil, aclaró el abogado Horacio Moyar Quintanilla.

El litigante, con 40 años de experiencia en la abogacía regiomontana, puntualizó que, ciertamente con la muerte del menor señalado como presunto agresor y hasta el momento sin presuntos cómplices, no habría juicio penal en el caso, porque la responsabilidad es personal.

Sin embargo, afirmó, aunque sea verídica la versión de que el padre no le entregó la pistola con la que el estudiante causó lesiones a tres compañeros y una maestra, tratándose de menores la responsabilidad civil es ineludible para los padres y los afectados pueden exigir al progenitor del muchacho la reparación del daño.

Si un adolescente toma un carro sin consentimiento de sus mayores y provoca un accidente, los padres están obligados a cubrir los daños una vez que así lo determine un juez civil, ejemplificó el abogado.

Agregó que cabría esperar que la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del Estado se acerque a los padres de los menores afectados para que les asesoren y participen como coadyuvante en la demanda civil.

Recordó que existe la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que preside Aixa Alvarado Gurany, y que entre sus funciones está: "Promover que las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos tengan acceso efectivo al ejercicio de sus derechos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia".

Seguros en las escuelas. Por otro lado, en algunas escuelas, sobre todo privadas, los directivos contratan seguros para gastos médicos que cubren los padres de los alumnos y, si es el caso, los afectados podrían investigar si les protege para este tipo de hechos.

El jueves en rueda de prensa, el vocero de seguridad del gobierno estatal, Aldo Fasci Zuazua, dejó entrever que a los padres del menor no se les podría demandar reparación del daño. Argumentó que la responsabilidad penal es para el que comete un ilícito que puede ser el que lo cometió o el que lo ordenó, mientras que la reparación del daño la determina la autoridad para el que resulte responsable en un juicio, pero en este caso, dijo Fasci, "no habrá juicio porque el responsable murió, la acción penal se extingue y no hay responsabilidad de los padres... aquí no hay más que un responsable que falleció".