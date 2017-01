'Lo logramos', dice Donald Trump en ceremonia del baile

WASHINGTON, EU.-

"Lo logramos", fue la primera frase de Donald Trump en su arribo al primer baile de la noche como presidente de los Estados Unidos.

Luego de emitir sus agradecimientos a quienes apoyaron su campaña política, así como a su esposa Melania Trump y a su hijo; anunció a Mike Pence como vicepresidente de los Estados Unidos.

Aseguró que buscará junto con los estadounidenses concretar grandes resultados.

La canción de "My Way" de Frank Sinatra fue la elegida para el primer baile, el cual inició con Donald y Melania Trump, posteriormente se sumaron el vicepresidente Mike Pence y su esposa así como miembros de su gabinete.

Al término del baile, el público asistente se despidió de ellos con aplausos mientras gritaban la consigna "U.S.A." (Estados Unidos).

"Ahora el trabajo inicia y hay mucho espíritu en nuestro país" fue lo que mencionó junto a su esposa Melania Trump, asegurando que ha sido "un gran viaje" que involucra a todos los que lo han estado apoyando.

Trump se mencionó afortunado de probar y recordar que lograrán hacer a "América grande de nuevo".

Donald Trump emitió un saludo a las Fuerzas Armadas, donde fue felicitado por los miembros de la armada nacional de Estados Unidos en el tercer acto de presencia durante los festejos de su llegada a la Casa Blanca como el presidente número 45.

Aseveró que los miembros del ejercito estadounidense tendrán su apoyo y que estará "a un lado suyo".

Trump los llamo como "la gente mas increible", y agradeció su trabajo en favor de los Estados Unidos, así como mencionó "¿Por qué la gente no puede ser como ellos, con seis preguntas y seis felicitaciones?".

Finalizó su saludo a las Fuerzas Armadas con un agradecimiento, invitando a Melania Trump a pasar al micrófono.

Donald Trump invitó a la primera dama, Melania Trump a dar unas palabras frente a los presentes, donde comento: "Gracias por su servicio, por su entrega, haremos juntos a América grande de nuevo".

Posteriormente bailaron el tercer vals de la noche con la canción "I will always Love you" de Whitney Houston, donde el presidente Donald Trump fue interrumpido en tres ocasiones por elementos del ejercito quienes aprovecharon para estrechar su mano.