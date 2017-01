Niega 'holkeano' alentar violencia

TORREÓN, COAH.-

JOVEN EXPLICA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COMUNIDAD DE FACEBOOK

"Santiago", como prefirió que lo llamaran, es lagunero, tiene 19 años y desde hace 4 años forma parte de "Legión Holk", la comunidad de Facebook en la que presuntamente el estudiante de un colegio en Monterrey habría dejado un mensaje en el que señalaba: "no pido naiks, sólo que dejen su ward porque mañana haré una masacre en mi colegio".

Hasta el momento, el joven niega que Legión Holk que se dedica a "trollear" celebridades, a hablar en claves y a hacer burla de personas y acontecimientos en su mayoría fatales, tenga que ver con el tiroteo que dejó a varios alumnos y a una maestra lesionados, además de la muerte del agresor.

"En el grupo no se alienta a ese tipo de acciones, de hecho entre las mismas reglas del grupo, así como de las reuniones se prohíbe totalmente el vandalismo o acciones que puedan perjudicar a terceros e incluso, no se alienta a que los miembros hagan acciones estúpidas que los pueda llevar a provocarse dolor físico, si ellos lo realizan, es por elección propia".

Según relata, Legión Holk tiene administradores en todo el mundo, en países como España, Colombia, México, Argentina y Estados Unidos. Dice que en el grupo se maneja un humor negro y bastante ácido, razón por la que se pide a los miembros que sean tolerantes, discretos y que sobre todo, guarden fidelidad a la comunidad.

Explicó que en un principio, el grupo se creó con el fin de compartir los llamados "memes" de internet como un "hobby", pero que con el paso del tiempo, el grupo fue evolucionando y se crearon varias extensiones como: Legión Holk Films, dedicada al cine; Legión Holk Games, encaminada a los videojuegos y otra división más, dedicada al área de programación.

En La Laguna, calcula que hay poco más de mil 500 "Holkeanos" de edades entre los 12 hasta los 43 años. "Es la gente que por sí misma se ha reportado en La Laguna. Tenemos registrados holkeanos desde los 12 años, es la edad mínima en la que se aceptan miembros, por cuestiones de madurez ", agregó.

En la región, se han realizado cuatro reuniones. La quinta está programada para este mes y el evento, ya se ha difundido en las redes sociales. En el sitio, se informa que habrá juegos, concursos, pizza, sesión de fotos, regalos y muchas sorpresas.

En el mismo, se llama a no introducir bebidas embriagantes, drogas, tabaco y estupefacientes. "No se permitirá el vandalismo ni los saqueos. Prohibido insultar a otros por sus ideologías políticas o religiosas. Retos tontos o "muestras de valor" estúpidas que pueden resultar en daño físico".

Hasta las 6 de la tarde de ayer jueves, el evento reportaba a 158 personas interesadas, mientras que 142 usuarios ya habían confirmado su asistencia. Entre las publicaciones, se encuentran algunas como: "Si hay masacre en Torreón, avisen para no ir a la escuela", "¿Ya nos permitirán el porte de armas?", "Ya me dio miedo", "Pidan sus amén para poder llegar sin muchos baches" y "¿Y porqué no bombardear la Alameda con bombas de ácido?", entre otros.

"Santiago" vive con sus padres, no estudia, trabaja. Y argumenta que su hermano menor, de 13 años, también es "holkeano". Ambos, cuentan con el consentimiento de sus papás, añadió.

Mientras tanto, el joven dijo que para la próxima reunión, solicitarán la presencia de medios de seguridad, debido a que "temen" por algunos ataques que se pudieran presentar hacia los miembros, a raíz de que se vinculó a la comunidad con el tiroteo en Monterrey.