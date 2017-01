Gobierno usó extradición del 'Chapo' como trofeo: abogado

TORREÓN, COAH.-

José Refugio Rodríguez, abogado en México del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, mostró su inconformidad por la extradición de su defendido a Estados Unidos, que tuvo lugar esta tarde.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, reclamó que el gobierno mexicano use la extradición de Guzmán Loera "como trofeo".

Señaló que al acudir a donde estaba su cliente, "ya no me dejaron verlo, me dijeron que había helicópteros y militares; yo no sabía qué pasaba".

Dijo que su mente "aún no está con la serenidad" necesaria para afrontar la situación, pero que sabe que debe "pensar con la cabeza fría".

Denunció que él tenía una cita para ver al "Chapo", pero esta no pudo concretarse y declaró que se sorprendió con la extradición, pues el "confiaba en que era un cambio de penal".

Finalmente, indicó que él no puede ser abogado en Estados Unidos, pero que se coordinará con el abogado de Guzmán Loera en aquel país, William Stuttgart.