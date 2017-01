Estímulos de Peña 'se quedan cortos'

EMPRESARIOS Y ESPECIALISTAS VEN INSUFICIENTES LOS APOYOS

El siglo de torreón

Los empresarios quedaron desencantados con el anuncio de estímulos del presidente Peña Nieto, ya que esperaban más incentivos para detonar la economía mexicana. Algunos de ellos dijeron que los apoyos son insuficientes, otros que "se quedaron cortos" o con poca claridad.

Octavio García Aymerich, director general de García Aymerich Consultores Fiscales y miembro de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, dijo que el gobierno se quedó corto para evitar la caída abrupta de la economía mexicana.

Tras el anuncio hecho por EPN al dar estímulos a la repatriación de capitales y la deducibilidad inmediata de bienes y activos fijos, declaró que "son buenos, pero son insuficientes."

Citó que uno de los decretos que se refieren a la deducibilidad inmediata de bienes y activos fijos, sin embargo, dijo que esto ya estaba contemplado en la ley de 2017, pero destacó que el único cambio positivo es que la tasa se mantiene igual a 2016, sin disminuir.

Ejemplificó que para la industria de la construcción, en materia de maquinaria y equipo, la tasa para deducción inmediata se mantiene en 93 por ciento.

El segundo decreto que mencionó es el de dar facilidades a la repatriación de capitales, estímulo que da el Gobierno federal para atraer la inversión de mexicanos que tienen en el extranjero, pagando tan sólo un impuesto del 8 por ciento del monto total.

Apuntó que el monto es cualquiera, pero que debe hacerlo en 2017, teniendo como único requisito que lo mantenga en un período de 2 años en el país en inversiones en activos, pago de pasivos e inversiones en la Bolsa.

Por su parte, Eugenio Treviño, presidente de Canacintra Torreón, declaró que los incentivos anunciados por el presidente Peña Nieto son insuficientes para reactivar la economía, señalando que esperaban más del anuncio, ya que dicha deducibilidad ya se tenía antes de la reforma fiscal de 2014, en donde fue reducida.

Opinó que habría tenido un mayor impacto anunciar la eliminación de 200 diputados del Congreso, reducir los recursos del INE para los partidos políticos y se castiguen actos de corrupción con penas ejemplares.

Por su parte, Roberto Muñoz, secretario de Coparmex Laguna, dijo que lo anunciado por el presidente, aunque es positivo, le habría parecido mejor que se diera a conocer un decreto para permitir la deducibilidad en las prestaciones laborables para las empresas, como se tenía antaño.

EUGENIO TREVIñO

Archivo

Empresarios sin optimismo

Empresarios no reaccionan con gran optimismo ante los anuncios de incentivos del presidente Enrique Peña Nieto, ya que consideran que para las Pymes no se plantea claramente las reglas de operación, sin saber si la deducibilidad en la compra de activos se hará de manera inmediata o pasando el cierre fiscal. Juan Antonio Sifuentes, presidente del CLIP, no mostró gran entusiasmo sobre los estímulos que ofrece, tanto a Pymes como para la repatriación de capitales al país.

Consideró que tras el anuncio el secretario de Hacienda debió salir de inmediato para explicar las reglas de operación y ver las ventajas de estos estímulos.