Solicitan a Chargoy que venda a Jaguares

Toluca, Edo.mÉx.- / Apoyan A Jugadores Debido a los problemas y adeudos con jugadores de Jaguares de Chiapas, la Liga MX de futbol pidió al presidente del equipo, Carlos López Chargoy, que lo venda.

En rueda de prensa en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en la capital mexiquense, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que ya realizaron la petición a López Chargoy.

"Básicamente ya se le solicitó (al directivo del equipo) que debe vender al club Chiapas y la fecha límite es la siguiente temporada", dijo Bonilla.

Por otra parte, confirmó que de las 129 controversias de jugadores y cuerpo técnico de Chiapas por retraso en los pagos, todas originadas entre agosto y diciembre del año pasado, ya se resolvieron satisfactoriamente 127.

De las dos que faltan, una es del uruguayo Egidio Arévalo, quien aceptó recibir sus pagos de forma diferida, con lo cual, dejó en claro, Jaguares no incumplió el reglamento y por tal motivo comenzó su participación en el Torneo Clausura 2017.

"En fecha 13 de diciembre de 2016 (Egidio Arévalo) aceptó se le pagara en dos partes, la primera el 30 de diciembre de 2016 y la segunda el 30 de enero de 2017", la primera ya liquidada y a la espera de que se concrete la segunda", explicó.

Comentó que solo si las dos partes están de acuerdo, se pueden resolver las situaciones como ellos decidan "y nuestra única obligación es vigilar que se cumpla".

Finalmente, en caso de que no se concrete la venta del cuadro chiapaneco en el plazo indicado, no quiso aventurarse y declarar qué ocurriría, "no hablamos de especulaciones, cuando se presente la situación se los haremos saber".

Enrique Bonilla, aseguró que están en la mejor disposición de colaborar con los jugadores, quienes encabezados por Rafael Márquez, buscan crear una asociación de futbolistas.

"Estamos en la mejor disposición de platicar y cooperar con ellos como Liga", dijo Bonilla en rueda de prensa en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en esta ciudad.

El zaguero del Atlas manifestó su intención de crear el sindicato, situación de la cual ya platicó con Bonilla, quien aseveró que las puertas de la Liga MX están abiertas para platicar con los futbolistas.

"En algún momento yo platiqué con 'Rafa', tiene mi teléfono, quedamos de volver a platicar, con (Christian) 'Chaco' Giménez existe buena relación, con ellos está abierta la puerta y estamos en la mejor disposición de cooperar y sentarnos a platicar en bien del futbol", afirmó.

Dispuestos a colaborar y aportar su experiencia respecto a la relación jugador-directivo, Bonilla destacó el trabajo que realizan Álvaro Ortiz y Edson Zuarich en la Comisión del Jugador, quienes, comentó, ya han platicado con Márquez y el "Chaco".

"Tengo que hacer mención y reconocer el trabajo que han hecho Álvaro Ortiz y Zuarich, porque ellos están cerca de los jugadores, al pendiente de que esto no pase a mayores y tengamos el tiempo suficiente para poder presionar a los deudores y se pueda cumplir con los jugadores", concluyó.