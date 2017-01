Famosos lamentan tragedia en Monterrey

TORREÓN, COAH.-

Durante el medio día, el chico Federico Guevara Elizondo, quien atacó a balazos a otros tres chicos y a su educadora, falleció según dio a conocer el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

La noticia llamó la atención de varios famosos, los cuales expresaron en Twitter su sentir ante la tragedia que ha sido noticia a nivel internacional.

"Pidamos x los chicos y la maestra! y x aquellos q se ciegan ante el dolor y creen q la violencia es la salida, oremos x nosotros! Más amor", expresó Gloria Trevi y luego agregó: "A dar amor! Mucha gente tiene hambre, frío, coraje, ayudemos a los demás! Basta de apatía! Contra La guerra del odio solo el amor vencerá!".

La banda Jenny&TheMexicats pidió a sus seguidores hacer a un lado la violencia que últimamente se ha disparado en la nación.

"Shockeados por lo sucedido en el Colegio Americano del Noreste. Tenemos que bajar YA el nivel de violencia al que hemos llegado".

"Nos unimos al dolor que embarga a la comunidad escolar por los lamentables sucesos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste", con estas palabras los integrantes de la Banda el Recodo reaccionaron ante el caso.

El presentador Mauricio Mancera expresó que lo ocurrido en dicho colegio es lo que uno veía en noticieros extranjeros. Además se molestó con quienes difundieron el video de los hechos.

"La sociedad somos responsables de este tipo de tragedias. Neta si nosotros no empezamos a ser amables con el de al lado, a frenar al bully (aunque no sea contra nosotros) etc, esto va a valer madres.

"Los que difundan fotos de la tragedia ocurrida en el Colegio de Monterrey el día de hoy -Ayer-, son gran parte de lo podrido de este mundo", dijo Mancera.

Al actor regiomontano Arturo Carmona de igual manera la afectó tal situación.

"Estoy Muy Consternado y Triste, Por la Tragedia en el Colegio Americano Del Noreste, En Monterrey Qué Pasa? Que Nos Está Pasando?!!!", cuestionó.

Por su parte, Tiaré Scanda posteó una foto en la que aparece una ilustración acerca de los derechos de los infantes.

"Importantísimo tener conciencia ante los eventos como el del #ColegioAmericanoDelNoroeste Gracias @derechoinfancia por estos consejos", expresó Scanda.