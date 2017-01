La 'people' premia su labor

CIUDAD DE MÉXICO.- La edición número 43 de los People's Choice Awards 2017 que se realizó anoche premió a Jennifer López que obtuvo el título como Mejor Actriz en serie de crímenes y Fuller House, que resultó la Mejor Comedia Premium.

La ceremonia mostró las elecciones hechas por los miles de participantes, quienes seleccionaron lo que más les gusta.

El Mejor Actor de Serie fue Dwayne Johnson, mientras que el galardón para Mejor Actor de Comedia para Cine fue para Kevin Hart.

La Mejor Canción fue Can't Stop the Feeling interpretada por Justin Timberlake, y el Mejor Artista Masculino también fue Timberlake, Mejor Serie Dramática Grey's Anatomy, el Mejor actor de comedia para cine fue Kevin Hart, la Mejor Actriz Dramática de Cine fue Blake Lively y el Mejor Actor Dramático de cine es Tom Hanks.

El Mejor Artista Country Masculino resultó ser Blake Shelton, el Mejor Álbum If I'm Honest con Blake Shelton.

La conductora de televisión Ellen DeGeneres se convirtió en la máxima triunfadora de los People's Choice Awards y refrendó su máxima popularidad al ganar el premio a Mejor Conductor de TV y el de Mejor Voz de Película Animada Favorita por su labor en la cinta Finding Dory,

Como Mejor Serie de Comedia triunfó The Big Bang Theory, mientras que la colombiana Sofía Vergara se llevó el galardón a Mejor Actriz de una serie cómica.

Johnny Depp se alzó con el premio a Ícono Favorito del Cine, mientras que Robert Downey Jr. se llevó el de Mejor Actor de cine de Acción y Melissa McCarthy a Mejor Actriz de Cine.

Como Mejor Grupo resultaron ganadoras las jóvenes de Fifth Harmony, quienes además protagonizaron una de las presentaciones musicales de la noche.

Los People's Choice Awards son premios que el público con su voto otorga a lo mejor en música, televisión y cine.

'Madison', una madre soltera y sus dos hijos son atormentados por una extraña presencia que azota su pacífica vida suburbana. 'Madison' busca ayuda con su novio científico, 'Nikolai', para terminar con una pesadilla a la que los expertos paranormales temen enfrentar.

87 MIN.

CLASIFICACIóN: B15.

ELENCO: Niamh Algar y

Stephen Cromwell.

DIRECTOR: Conor McMahon.

DISNEY

19:00 hrs.

Entrenando a...

Joe Kingman, estrella del fútbol americano, es un soltero empedernido con una vida fantástica: es rico, famoso y el alma de la fiesta. Pero esta vida genial se va a ver sacudida por la llegada de una niña.

TNT

18:15 hrs.

Policía y medio

Devon Butler es un niño de ocho años que tiene un sueño de toda la vida: convertirse en policía. A su corta edad, tiene una idea muy aproximada de la forma en la que se llevan a cabo los procesos policiales.

FX

13:40 hrs.

Graceland

Sigue a un grupo de agentes provenientes de la Drug Enforcement Agency (DEA), el FBI y las Aduanas de EE.UU., cuyos mundos colisionan mientras se ven obligados a vivir juntos en una casa secreta en la playa.

Jueves 19 de enero de 2017

UNICABLE

20:30 hrs.

Señora Acero

Sara Aguilar Bermúdez, es una mujer extremadamente bella, carismática e inteligente que pasa de ser un ama de casa con una vida ordinaria, a ser la persona capaz de sacudir los cimientos de un gobierno.

Otros triunfos

Más ganadores de la noche:

⇒ Mejor Nuevo Drama para TV: This Is Us.

⇒ Mejor Comedia Nueva: Man with a Plan.

⇒ Mejor Programa de Competencias: The Voice.