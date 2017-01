Atiende DSPM a 131 menores infractores

TORREÓN, COAH.-

EN DOS SECUNDARIAS SE CONCENTRA LA MAYORÍA DE LOS CASOS

Un total de 131 menores de entre 12 y 17 años de edad, son atendidos en la Unidad de Menores infractores, creada en noviembre del 2016 por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para tratar las problemáticas que se presentan al interior de los planteles educativos, como violencia, riñas y drogadicción.

Hasta el momento son cinco los planteles de nivel Secundaria, los que fueron canalizados por elementos del programa de Escuelas Seguras de la misma DSPM Torreón, tras detectar casos de menores con dichas problemáticas. En dos de los planteles, cuyos nombres fueron omitidos, se concentra la mayoría de los casos, ya que tan sólo una cuenta con 70 casos y otra más con 39 menores en atención.

De acuerdo con Gabely de Santos Escobedo, elemento perteneciente a la recién conformada Unidad de Menores Infractores, el problema al interior de las escuelas no está focalizado, puesto que los cinco planteles con los que se trabaja actualmente, se encuentran en diversos sectores de la ciudad.

Hasta el momento no se han registrado casos que lamentar, como el sucedido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ni con graves consecuencias.

"No nos han canalizado casos extremos de violencia, únicamente problemas conductuales dentro de la misma aula, desobediencia, lo que sí es que están reportando la drogadicción, que hay jóvenes que los encuentran inhalando resistol dentro de la institución", explicó Graciela Caballero, responsable de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la DSPM, área que antes de la creación de la nueva unidad, se encargaba de atender dichos casos.

De acuerdo con Caballero, el hecho que se registró en Monterrey pudiera desencadenar pánico al interior de los planteles escolares, por lo que no descartan la posibilidad de se incrementen las solicitudes de atención por parte de los directivos de escuelas públicas e incluso privadas.

"Pudiera ser que se desencadene un poco de pánico, pero yo creo que aquí es cuando nosotros debemos de seguir con la prevención tratando de evitar en todo momento que se vaya a desencadenar una situación como lo que pasó", dijo la responsable de la Unidad de Atención a Víctimas.

Por su parte, de los Santos, aclaró que una vez detectado a un menor rijoso o consumidor de drogas, no se le detiene ni se le levantan cargos, únicamente se le brinda atención integral e incluso a los propios padres de familia.

"No podemos trabajar con el joven solo, sino también con los padres de familia, desde ahí se genera el problema desde el vínculo familiar, es muy importante que reforcemos esos valores, no digo que en la familia no haya, pero muchas de las veces los dejamos o no los retomamos constantemente, por lo que hay trabajar con ello", recalcó Graciela Caballero.