Gobernador aclara 'errores' en cargos

El gobernador de Durango, José Aispuro Torres rechazó haberse equivocado en nombrar algunos integrantes de su equipo de trabajo, y precisó que la rectificación se dará en caso de que estos servidores púbicos dejen de atender la responsabilidad que se les encomendó.

Aclaró que al referirse a que "es de humanos equivocarse, pero lo que no es permitido es no rectificar los errores", lo hizo en alusión a quienes desempeñaron algún cargo en las pasadas administraciones estatales y se les dio la oportunidad de continuar laborando para la actual, pero algunos de ellos no han respondido porque atienden otros intereses distintos a los de su gobierno.

En estos casos, dijo que sí se habrá de actuar con los ajustes que sean necesarios, puesto que ante todo debe darse prioridad a las necesidades y se debe trabajar para servir a los duranguenses.

"No me equivoqué en la designación de mi gabinete", dijo Aispuro al considerar que transcurridos los primeros cuatro meses de su gestión, se han visto resultados y hay una mayor claridad sobre lo que se debe hacer en cada una de las áreas para mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía.

Resaltó que aún faltan muchas áreas en las que se tendrán que hacer nombramientos de nuevos funcionarios, incluidas las de La Laguna, donde se tomarán en cuenta los mejores perfiles.

El gobernador consideró que se pudo haber malinterpretado lo que dijo ante panistas de todo el estado con quienes sostuvo un encuentro el pasado fin de semana.

Aispuro dijo que en el transcurso de la próxima semana dará a conocer un nuevo paquete de acciones administrativas encaminadas a disminuir el gasto en la administración estatal.

Estas acciones serán adicionales a las que ya se aplicaron como la eliminación de gastos de combustible y de telefonía celular para los funcionarios e incluso para el mismo gobernador.

Estas nuevas medidas tendrán que ver con la disminución de salarios a los servidores públicos y otras más. El gobernador resaltó que con el "ajuste de cinturón" se pretende reducir el gasto en servicios personales en 250 millones de pesos menos, en comparación con lo que se gastó en el pasado sexenio.

