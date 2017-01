Rechazan relación entre homicidios

Archivo

Autoridades descartan relación entre homicidios de mujeres localizadas la mañana del lunes en diferentes puntos de Gómez Palacio, maniatadas y huellas de violencia. Las víctimas continúan como no identificadas.

Ramón Guzmán Benavente, fiscal general de Durango, dijo que los homicidios de las mujeres se tratan de eventos diferentes y que en nada se relacionan, de acuerdo con las primeras investigaciones.

Detalló que la primer occisa, localizada a la entrada del ejido La Borrega, presentaba huellas de estrangulamiento y un impacto de bala en la cabeza, en tanto la segunda víctima, ubicada en la colonia Casa Blanca, presenta únicamente huellas de estrangulamiento. Argumentó que la primer occisa tenía poco más de 10 horas de fallecida y la segunda alrededor de seis horas, sin que se tenga algún patrón común que ligue los hechos.

Concretó que si bien la primer occisa , quien estaba completamente desnuda y envuelta en una cobija, presentó restos de semen, no se trató de una violación si no que fue un acto consensual; según los resultados de la necropsia, mientras que la segunda víctima , que tenía el torniquete en el cuello, no presentó restos de semen o evidencia de abuso sexual.

Respecto a que ambos casos sean tipificados como feminicidios, el fiscal comentó que se tendrá que esperar hasta que las investigaciones y diligencias ministeriales correspondientes concluyan para lograr establecerlo así, sin embargo no emitió una fecha especifica para cerrar la investigación.