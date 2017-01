Cuentan que luego del coraje que hizo Luis Fernando Salazar al enterarse de que no sería el ungido del PAN para la gubernatura, coraje que por cierto lo llevó a publicar un duro mensaje contra su otrora amigo Ricardo Anaya, pensó mejor las cosas y ha comenzado a dar visos de que puede negociar alguna otra candidatura. Un primer síntoma de que ya había ingerido un té de tila para la muina fue que horas después de haber llamado al dirigente nacional blanquiazul “traidor” que responde a la “mafia del poder” -muy al estilo “Peje”-, borró el mensaje de su cuenta de Facebook, aunque ya lo había visto y copiado medio mundo. Más tarde subió un video en YouTube en donde si bien dice que don Ricardo “traicionó su confianza” y explica sus razones para poner en duda el proceso que calificó como un “fiasco”, abre la puerta a hacer mancuerna con Guillermo Anaya, quien una vez más será el candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila.

Y es que en el video, el Hooligan Salazar, que ahora hizo valer su apodo con creces, comenta algo así como que hay “combinaciones y mancuernas” que pueden hacer ganar al partido en la elección del próximo 4 de junio. Es decir, en términos llanos, un llamado para que no lo dejen fuera de la jugada. El senador con licencia se tendrá que reunir con el jefe del partido hoy para limar las asperezas y los subagentes disfrazados de bolsas de té nos reportan que el jueves quedaría definido qué va a ser de él. Mientras tanto, la Comisión Permanente sesionará hoy para hacer oficial la nominación de don Memo, de quien ya se comenta que tendrá que contrarrestar los puntos negativos que se le atribuyen, principalmente la especie que corre desde hace tiempo de que él es una especie de ‘Plan B’ del moreirismo, o digamos el opositor menos incómodo para el poder actual. Claro que esta especie es negada por los anayistas, quienes aseguran que se trata de una estratagema de los priistas para intentar compartirle un poco del desprestigio que se carga en estos días el tricolor y el moreirismo.

***

A quien también hay que leer entre líneas es a la senadora con licencia Hilda Flores, quien ayer decidió salirse de la pista de la carrera por la gubernatura y dejar la vía libre a Miguel Riquelme, que hoy se registra como precandidato y a quien le pondrán enfrente un contrincante a modo para que pueda aprovechar el tiempo de las precampañas. Doña Hilda ha sido renuente a conceder entrevistas, explicar sus motivaciones para buscar la candidatura “si las condiciones de su partido se lo permiten” y ahora para aclarar por qué decidió al final no entrar a la contienda. No obstante, en su mensaje que difundió ayer en su cuenta de Twitter, la senadora suelta una frase que es clave: “por respeto a todos, al priismo de México y sobre todo a mis convicciones, he decidido no participar en el proceso interno (...)”. De esto es fácil deducir que doña Hilda no quiso prestarse al juego cuando todo estaba más que definido en favor de don Miguel, a quien bien se le puede decir a partir de hoy con toda certeza el Delfín del Gober Rubén. Lo que genera extrañeza es que para muchos ese juego se había definido desde hace tiempo, por lo que algunos avezados especulan que la legisladora tenía la esperanza de negociar un piso más parejo o de plano entrar al quite si las cosas no salían bien en el proyecto sucesorio moreirista. Ni uno ni otro asunto se concretó, y así es que la saltillense regresará a su curul en el Senado en espera de una mejor oportunidad, con lo que deja el camino allanado para que por primera vez dos torreonenses se disputen la gubernatura. Una cosa curiosa de este hecho inusitado es que detrás de quienes serán, si no ocurre algún portento, los candidatos de los principales partidos en Coahuila estarán las mismas siglas: RMV, pero que no responden a la misma persona. Detrás de Riquelme, Rubén Moreira Valdez; y detrás de Anaya, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. Interesante duelo.

***

Un verdadero misterio es el que rodea al caso de la ayuda enviada por el Fonden para atender en Torreón las afectaciones por las lluvias extraordinarias que azotaron a la región el año pasado. Y es que, nuestros subagentes disfrazados de despensas de frijol con gorgojo nos comentan que las cifras nomás no cuadran en lo que se refiere a la cantidad de personas beneficiadas. Mientras que el gobierno provincial está reportando una cifra aquí en la Perla de La Laguna, el ayuntamiento dice que fue la mitad. Esta situación se vuelve más extraña aún si recordamos lo que hace algunos días comentaron los subagentes respecto a la existencia de unas misteriosas bodegas repletas de cajas con los sellos de la Secretaría de Gobernación y la Coordinación Nacional de Protección Civil, que se supone debieron haber sido entregadas precisamente a las familias afectadas por los aguaceros otoñales. Los amantes del sospechosismo se preguntarán: ¿tendrá que ver el caso de las despensas y paquetes guardados con la diferencia en la cantidad de beneficiados? Porque es fácil suponer que si de Saltillo enviaron, por decir, 30 mil paquetes, y Torreón guardó 15 mil, pues los demás están en algún lado, y ese lado puede ser las mentadas bodegas que, por cierto, no aparecen registradas en los padrones municipales. El misterio entonces está en la razón por la que no se entregó esa ayuda. Y la respuesta, mis amigos lectores, está flotando en el aire, como cantó el Nobel Bob Dylan, aunque esos aires parecen estar cargados de fuertes aromas electorales.

***

Los efectos de lo que se pronostica que sea la funesta era Trump han comenzado a sentirse en la Comarca Lagunera. Los tuits y exabruptos del magnate republicano que a partir del viernes se sentará en la silla más poderosa del planeta ya están causando estragos en la economía regional. Nuestros subagentes disfrazados de máquinas robotizadas nos cuentan que algunas empresas que son proveedoras de armadoras de autos, barcos y aviones están pariendo chayotes porque uno a uno los contratos programados para 2017 se les están cayendo. Y es que varias de esas compañías, de capital norteamericano principalmente, están recortando sus expectativas de crecimiento o de plano previniendo la aplicación de impuestos a las importaciones con los que tanto ha amenazado el señor Donald a las empresas que no quieran regresar sus procesos de fabricación a suelo del Tío Sam. De continuar esta cadena de infortunios, algunos avezados en asuntos económicos ven que la buena racha que había empezado a tener la región en materia de inversiones se cortará, con lo que volverán los tiempos de sequía, lo cual vendría a ensombrecer el ya de por sí oscuro panorama que se observa por la tormenta llamada Trump. Ojalá que nuestras H. Autoridades ya se encuentren trabajando en eso en verdad, como dicen que lo están haciendo. Si no, sólo quedará rezar a todos los dioses del Olimpo y más allá.

***

Cuentan que la Vicefiscalía de Durango y la Delegación de la Procuraduría de Coahuila en La Laguna se están, literalmente, “aventando el muerto”, como se dice vulgarmente. Resulta que, según nuestros subagentes vestidos de escritorios desvencijados, hace unos días las autoridades ministeriales de este lado del río Nazas les enviaron un oficio a sus homólogas del otro lado informándoles puntualmente que no tenían la competencia para investigar los asesinatos de personas cuyos cuerpos fueron abandonados en colonias de Torreón cercanas al lecho seco, porque simple y sencillamente no habían ocurrido en esta demarcación municipal, sino en La Laguna de Durango. A pesar de lo cuestionable que pueda ser esta decisión -que lo único que hace es contribuir a la impunidad-, los encargados de la Vicefiscalía dijeron que sí, que estaba bien, que cómo no, que por supuesto. El detalle es que a la fecha no se han esclarecido esos crímenes y existen visos de que, como dijo don Teofilito, ni se esclarecerán. Pero no sólo esos, sino también otros que tienen las mismas características, porque resulta que la Vicefiscalía duranguense está por aplicarle la misma a la Procuraduría cooahuilense en los casos de las mujeres que fueron encontradas muertas de aquél lado del río esta semana. Sí, las autoridades ministeriales de allá ya dijeron que como dichas mujeres no fueron ultimadas en Durango sino en Coahuila, corresponde a las autoridades de esta entidad indagar los hechos. Vaya, por lo visto ambas oficinas han entrado en una fase de coordinación metropolitana que no habíamos visto hasta ahora: ponerse de acuerdo para tener el mismo pretexto de no hacer su trabajo. Pobre región.