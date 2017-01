Otra oportunidad

Agencias

CIUDAD DE MéXICO. - A veces el futbolista profesional simplemente pierde el trabajo.

Puede ser por edad, porque no le cayó bien al técnico, o simplemente paga las consecuencias de portarse mal, de no respetar su profesión.

Y ahora, más que nunca, por la "invasión" inclemente de futbolistas extranjeros (193 más lo que se acumule), auspiciada por la famosa regla 10/8, que permite la contratación libre de jugadores no nacidos o formados en México.

Pero hay segundas oportunidades. La Comisión del Jugador formó un equipo, el plantel de los desempleados que participará en el torneo FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) región América que se desarrollará en Cali, Colombia.

"La intención es ir a que los equipos de todo el mundo vean a estos futbolistas y les den oportunidad. Es la tercera vez que participamos y en todas, más allá del resultados (han sido campeones y tercer lugar), lo importante es colocar a los muchachos, ya no en México, porque ya se han cerrado los registros, sino en otra parte, como Centroamérica, Estados Unidos, Sudamérica, Europa o hasta Asia", explica Héctor Herrera, director técnico de la Comisión del Jugador.

En el conjunto hay jugadores que vivieron la gloria y ahora sufren en el infierno de estar sin trabajo, como Joel Huiqui, ex de Pachuca, Cruz Azul, Morelia; Arnhold Rivas, ex de Tecos y América, o Edmundo Ríos, ex de San Luis y Necaxa.

Huiqui espera arreglar su situación con Tapachula; a Ríos se le terminó el contrato, también con Cafetaleros, y Rivas intenta volver después del accidente de auto que frenó su carrera.

Todos van por un nuevo empujón; por vencer las reglas mexicanas que tanto los afectan y volverse a sentir... vivos.

"Esta no es sólo una labor física, sino social. Muchas veces los jugadores en vez de estarse quejando por la falta de oportunidades o de la regla 10/8, se vienen a trabajar aquí, porque estar en la cancha, con el balón, con los compañeros, los hace sentirse vivos de nueva cuenta".

El torneo es patrocinado casi en su totalidad por la FIFPro, y la Comisión del jugador sólo pone una pequeña parte. "Nosotros no somos miembros de FIFPpro como tal (porque la Comisión no funciona como un sindicato), pero ellos saben el peso que tiene México en Sudamérica y fondea gran parte del viaje. Pero la necesidad de asistir, insisto, es para buscar espacios para el jugador mexicano en Centroamérica. Hoy hay jugadores en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, en ligas de Sudamérica, en Estados Unidos además de la MLS y NASL hay otras ligas que también se han llevado a nuestros futbolistas, que se están dando cuenta que hay más opciones de trabajo, que no nos podemos quedar de brazos cruzados si es que en la Liga Mexicana se cierran los registros", apunta Herrera.

Las reglas que hay en México "ya están escritas, de nada vale quejarse, mejor nos ponemos a trabajar".

Al final, lo importante es "que el futbolista se una. Lo que ha dicho Rafa Márquez (sobre los derechos de los futbolistas) no se logrará si no hay unión. Falta compromiso, no de todos, vemos a un (Christian) 'Chaco' Giménez que pelea más que los nacidos aquí; Rafa es un tipo que va de frente. Critican mucho a la Comisión, porque está dentro de la FMF, pero hay mucha desinformación, sólo se dan cuenta de lo que hace cuando hay problemas, pero somos mucho más que eso y cuando haya unión, todos verán la diferencia".