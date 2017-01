Motiva a Ventura enfrentar al América

TORREÓN, COAH.-

Antes de partir a la capital del país, el defensor Ventura Alvarado habló con los medios de comunicación y se dijo listo para debutar en partido oficial con Santos Laguna, tras haber pagado su suspensión de dos partidos, además de sentirse motivado por enfrentar al equipo con el que apenas hace un mes disputó el Mundial de Clubes.

"Me siento muy bien, me toca del otro lado, defender otros colores y estar en el estadio donde estuve mucho tiempo, pero ahora estoy dedicado al cien por ciento con Santos, soy un profesional. Competiré con quienes fueron mis compañeros y son buenos amigos, por lo que estoy motivado", afirmó.

Iniciar el torneo con una victoria tiene doble importancia para Alvarado, al significar un buen comienzo dentro del campeonato, además de declararse en pie de guerra para luchar por el campeonato de Copa.

"Empezar con el pie derecho en la Copa es importante para nosotros, además de ganar al América en su casa que habla bien de cualquier equipo y demostraría que estamos listos para pelear por el campeonato", dijo.

Alvarado podría ser titular esta noche con los Guerreros, por lo que se declara listo para recibir su primera oportunidad con el primer equipo y empezar a pelear por un puesto titular en la liga.

"Creo que hay equipos que toman este torneo para ver cambios, otras formaciones, pero muchas veces ha sido muy competitivo, igual nosotros como jugadores siempre queremos ganar cualquier juego, es un torneo importante para jugadores que no tienen muchos minutos en liga", describió.

Pero Alvarado es consciente de que la competencia interna por un lugar como titular en Santos es muy cerrada, por lo que debe demostrar su valía en la cancha y atendiendo las indicaciones del entrenador, quien "no me ha pedido hasta ahorita cosas en especial, yo debo demostrar por qué me trajeron para acá, es de mi parte que yo debo hacer las cosas bien para ganarme un lugar, no es de que me van a poner "luego luego", tengo que competir con mis compañeros para ganarme un lugar".

En cuanto a lo sentimental, para Alvarado hay un sentimiento de agradecimiento al club de Coapa por darle la oportunidad de figurar en el futbol mexicano, aunque añade que hoy su mente está puesta completamente en Santos.