Elina Garanca marca historia en Torreón

TORRE脫N, COAH.-

La mezzosoprano letona se present贸 con gran 茅xito anoche bajo la direcci贸n del maestro Constantine Orbelian

No s贸lo es el color de su voz, la sensualidad dram谩tica de sus agudos, ese timbre que se ha impuesto en los teatros m谩s importantes del mundo; es ella en conjunto, Elina Garanca, la cantante letona que sali贸 anoche al escenario del Teatro Isauro Mart铆nez para hacer historia con un memorable concierto donde demostr贸 por qu茅 es la consentida de las principales casas de 贸pera en el mundo.

Tan elegante la selecci贸n de la primera parte del programa como ella; quien sali贸 sobria, acompa帽ada en el escenario por el pianista coahuilense Rogelio Riojas-Nolasco, para interpretar la "Non so pi煤", de Le nozze di F铆garo, de Mozart; un compositor que hace parte de su repertorio, y del que escogi贸 una emotiva aria para recibir al p煤blico lagunero.

Desde el inicio, y antes de que arrancara las primeras ovaciones del p煤blico su voz fue creciendo. Segundos m谩s tarde rompi贸 el silencio despu茅s del aplauso y la "Voi che sapete", de la misma 脫pera de Mozart, fue una de las mejores interpretaciones de la noche.

De Bellini, Elina Garanca, seleccion贸 "Se Romeo t'ucccise un figlio...", para salir de escena cambiar de vestuario y regresar antes del intermedio con una de sus arias favoritas, "Mom coeur s'ouvre 谩 ta voix", de Sans贸n y Dalila, de Saint Sa毛nz.

Imponente cierre de la primera parte del programa. Con una cantante que no necesit贸 m谩s que su voz para hacer una acuarela precisa del drama amoroso de los dos personajes b铆blicos, con una pronunciaci贸n impecable.

Luego del intermedio sali贸 a escena la Camerata de Coahuila bajo la batuta del director estadounidense Constantine Orbelian, y con un preludio espa帽ol, la misma Elina que hizo historia anoche en el teatro Mart铆nez, regres贸 a escena con un vestido rojo, transformada, altiva, decidida a mostrar por qu茅 es la mezzosoprano m谩s cotizada en la escena internacional de la m煤sica; y vaya pareja la del maestro Orbelian y la diva Garanca.

Con un espa帽ol casi perfecto, lo que sigui贸 fue la consagraci贸n de una voz privilegiada en el escenario lagunero. Una cantante letona con la fuerza y la bravura gitana, que le dio anoche un particular estilo a La vida breve de Manuel de Falla. Se divirti贸 con "La canci贸n de la paloma", de Francisco Asenjo, no s贸lo presumiendo una t茅cnica envidiable y un manejo del escenario impecable, sino comunicando con sencillos movimientos, ese lenguaje que s贸lo quienes interpretan, y no s贸lo cantan, logran con la maestr铆a.

De destacar la elegancia de la conducci贸n del maestro Orbelian con la orquesta coahuilense; no por nada es uno de los directores m谩s importantes de Rusia y el mundo; un director que adem谩s hizo que Camerata de Coahuila sonara como hace muchos a帽os no se escuchaba, con brillo, cuerdas precisas y un particular 谩nimo.

Sin duda alguna el plato fuerte estuvo al final, dif铆cil describir lo que Elina Garanca logra con Carmen, es como si Bizet la hubiera conocido.

Nunca en la regi贸n una "Habanera" hab铆a erizado tantas almas, el juego de su voz, con un color tan fuerte y marcado como el de su presencia, fue sencillamente perfecta.

Luego de deslizar sus manos por el cuerpo y mirar al auditorio, su voz hizo lo que quiso en la "Chanson Boh茅me", logrando unos contrastes t茅cnicos de impresionante dificultad. Su presencia esc茅nica es contundente; Torre贸n fue la 煤nica sede, en su gira por M茅xico, donde la cantante letona se cambi贸 tres veces de vestuario. Al inicio con la masculinidad requerida por el programa, luego la mezzo y finalmente la diva.

Otra de las sorpresas fue que en el Mart铆nez el programa incluy贸 una primera parte con piano y una segunda con orquesta. La diva regal贸 tres ancores, y una hermosa interpretaci贸n de Granada, de Agust铆n Lara, que en M茅xico suena como un homenaje al pa铆s que la tiene impresionada, dir铆a minutos m谩s tarde al bajar del escenario.

Gran y emotiva ovaci贸n recibi贸 Elina Garanca anoche en el teatro Mart铆nez, cientos de voces exclamaban !bravo! aplaud铆an y levantaban los brazos en sin贸nimo de reconocimiento. Tres ancores repitieron la escena, el maestro Orbelian saludaba emocionada y la diva parec铆a no querer abandonar el teatro lagunero.

Invitado sorpresa

Anoche la cantante letona Elina Garanca marc贸 la historia de la m煤sica en La Laguna, igual se sent贸 atractiva y sencilla sobre el pedestal del director, que sonr铆o al p煤blico con un particular encanto. Sorpresa la participaci贸n del pianista coahuilense Rogelio Riojas-Nolasco, quien no tocaba en Torre贸n desde hace treinta a帽os. Un m煤sico de un talento indiscutible, quien ha acompa帽ado a los m谩s importantes cantantes de 贸pera del mundo, como a la propia Elina Garanca.