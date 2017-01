Ven innecesarios los semáforos del Paseo

TORREÓN, COAH.-

Aunque calificó como buena la actuación de la autoridad municipal al retirar los dos semáforos ubicados frente a la Alameda Zaragoza, tras la molestia que se dio a conocer en las redes sociales, Elías Agüero del colectivo Moreleando consideró innecesarios el resto de los semáforos ubicados sobre el Paseo Morelos, el cual dijo cuenta con "revoltijo" de estilos.

Consideró además, que dicho detalle es un reflejo de la mala planeación en la obra. "Por qué tenemos que llegar a corregir las cosas, hacer el trabajo dos veces, gastar dinero inútilmente, por qué, porque no hay una planeación, porque se trabaja en cuanto a ocurrencias en lo que se refiere al Paseo Morelos no hubo nunca un proyecto definido, no se consensó con la gente", recalcó Agüero.

Aunque para Agüero la atención que se dio por parte de las autoridades al reclamo de la ciudadanía habla de sensibilidad, recordó que en Coahuila se encuentra en tiempos electorales. "Sabemos que estamos en una época electoral, quién sabe qué hubiera pasado en otra época", cuestionó.

Asimismo, dijo que la ubicación de dichos semáforos ubicados sobre la calle González Ortega frente a la Fuente del Pensador de la Alameda, más allá del tema estético, "estaba provocando mucho caos y tardanza… quizá lo que se necesita es una señalización al momento de entrar cuando vienes de la González Ortega, con señalamientos claros de que se está entrando a una zona peatonal en la que se tiene que ir a 30 kilómetros por hora, una zona en la que el peatón es el que tiene la prioridad. Yo iría por este tipo de señalamiento más allá de todo ese conjunto de semáforos que pusieron".

"Son semáforos modernistas, pero pues le quisieron dar ese 'look', están muy modernos, pero nadie los entiende".

En ese sentido, dijo que desde el punto de vista estético, el diseño del Paseo Morelos es una "vomitada" por el "revoltijo" de estilos con los que cuenta.

"Los semáforos son muy modernistas, los obeliscos que están a la entrada de cada calle coloniales, el acabado estampado tiene como una situación medio contemporánea, las bancas futuristas, es un revoltijo".